Nakon što je Duško Tošić objavio niz uvredljivih komentara na društvenim mrežama zbog navodne veze Jelene sa 16 godina mlađim sportistom, pevačica tvrdi da ju je ta objava zatekla - ali ne i uzdrmala.

- NJegovu objavu su mi pokazale ćerke. To govori koliko je to bilo ružno i nepromišljeno. Ubrzo je on obrisao uvrede i pokajao se. Bio je iznerviran mojom pričom o drugim muškarcima, ali svako ko gubi ima pravo da se ljuti i pokazuje mušku sujetu. Nije mu to trebalo, a on je toga svestan. O bivšem suprugu i ocu moje dece neću više reći nijednu ružnu reč - rekla je Jelena za "Informer".

Iako je u prošlosti bila na meti kritika i spekulacija, Karleuša ističe da bivšem mužu ne zamera: Foto: ATA images/A. Ahel/V. Vasić

- Ne štedim ja Duška, nego mu opraštam. Nije svako za porodicu i niko nije vredan boriti se za njega. Neko zna da ceni i razume šta ima, a neko ne. Žao mi je što se cela situacija koja se dogodila s onim užasnim eksplicitnim slikama okrenula protiv mene. LJudi vole da zabijaju nos u tuđe privatne stvari, a da ne znaju razloge. Nikada nisam želela da izađu moje privatne poruke, niti skrinšotovi mojih privatnih video poziva. Neka ljudima koji su to uradili i onima koji sve to i danas koriste da me grupno siluju služi na čast. Nema veze, jaka sam ja žena koja može mnogo toga da izdrži i podnese - izjavila je Karleuša, pa otkrila da priprema veliki spektakl povodom 30 godina karijere:

- Iz tog razloga spremam nove pesme i to je nešto najbolje što sam u karijeri snimila. Spremila sam najbolji album za 30 godina karijere. Biće to šamarčina svima onima koji su potpisivali peticije protiv mene, kenselovali me i pokušavali atentat na moju ličnost.

Foto: Antonio Ahel/ATA images, Instagram printskrin/nikolajovanovic

Što se tiče spekulacija o vezi sa košarkašem Nikolom Jovanovićem, Jelena je otkrila u kakvom su odnosu njih dvoje.

- Kada je reč Nikoli... Ponoviću ono što govorim mesecima. Nemam dečka dok taj moj partner ne bude pored mene i jasno i glasno kaže da je sa mnom i uzme me za ruku. Dakle, dok ponosno ne obznani da je sa mnom. Sve dok se to ne desi, računajte da sam slobodna. Bilo kakve priče o košarkašu, mafijašu, vanzemaljcu... Nisu istinite - rekla je Jelena.

BONUS VIDEO: