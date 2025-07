Slavni holivudski glumac DŽoni Dep (62) traži mirnije mesto gde bi mogao da provodi svoje slobodne dane a čini se da je to pronašao u Velikoj Britaniji. Kako je izvestio Dejli Mejl, Dep je iznajmio istorijsku seosku vilu u srcu ruralnog područja Istočnog Saseksa kako bi uživao u mirnijem životu. Poslednjih nekoliko godina bile su burne za njega, a u centru svega je bila velika pravna bitka sa njegovom bivšom suprugom Amber Herd.

Sada, tvrde stanovnici koji ga povremeno vide, Dep zaista uživa. Odlazi u šetnje, a ponekad dođe i u grad Vadhrst (Wadhurst). Navodno se u to područje zaljubio kada je jednom prilikom posetio svog prijatelja, muzičara DŽefa Beka.

Depova vila je istorijski objekat sa čak 10 spavaćih soba, a izgrađena je 1850-ih. Okružena je drvećem, visokim ogradama i ima nadzorne kamere. Foto: Profimedia

Podsetimo, svojevremeno je u domaćim medijima osvanula i vest da DŽoni Dep planira da sazida i kuću u Srbiji, tačnije na Kosmaju.

Uskoro će se Dep ponovno naći i na velikom platnu, i to u filmu 'Day Drinker' za koji je znatno izmenio svoj izgled. Svoju prepoznatljivu dugu smeđu kosu i tamnu bradu zamenio je sivkastim nijansama, a transformaciji su doprinele i plava kontaktna sočiva.

Foto: Profimedia

U filmu, Dep tumači 'misterioznog' gosta na privatnoj jahti koji razvija iznenađujuću vezu sa ožalošćenom šankerkom, koju glumi Medlin Klajn. NJih dvoje ubrzo se nađu upleteni u opasne odnose sa kriminalnom figurom, koju tumači Penelopa Kruz. Ovo nije prvi put da Dep i Kruz sarađuju na filmskom platnu. Zajedno su glumili u filmovima 'Blow' (2001.), 'Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides' (2011.) i 'Murder on the Orient Express' (2017.).

BONUS VIDEO: