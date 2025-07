Rožer Robar rekao je da mu je život postao pakao nakon što je 1996. godine osvojio 7 miliona evra, jer su odmah počeli da ga zasipaju molbama da im da novac.

Kao kuvar specijalizovan za morske plodove, bio je zatrpan pismima i na kraju je podelio 1,7 miliona evra u dobrotvorne svrhe.

Ali stres zbog bogatstva doveo je do kraha njegovog braka, sprečio ga da ima još dece i ozbiljno narušio njegovo mentalno zdravlje.

Rožer, rođen na Martiniku, otvorio je sopstveni restoran u Londonu, ali je samo tri godine kasnije pobegao iz Britanije u Francusku. Foto: I. Marinković

Sada, 29 godina nakon dobitka, ponovo je u Velikoj Britaniji, i sve do pre nekoliko meseci živeo je u malom stanu vrednom 230.000 evra u Enfildu.

Nažalost po Rožera, njegov stan u prizemlju izgoreo je u požaru, a tragovi požara su vidljivi oko ulaznih vrata i prozora.

Jedan njegov prijatelj otkrio je šta se dogodilo.

- Živeo je ovde dok stan nije izgoreo pre oko dva meseca. Nemam pojma šta je izazvalo požar. Ceo stan je potpuno crn, čak se vidi i na ulaznim vratima. Srećom, niko nije povređen, a moj stan nije oštećen. Ne znam gde je otišao niti šta sada radi. Nisam ga više čuo.

Drugi komšija rekao je da je „ceo blok bio ispunjen crnim dimom“ tog dana. Foto: Profimedia

Nije poznato gde se Rožer sada nalazi, ali deluje da više ne živi luksuznim životom milionera.

Prema objavama na društvenim mrežama, vodio je firmu pod nazivom "Roger’s Catering Service", gde je sebe opisivao kao glavnog kuvara.

U reklami iz 2023. godine, Rožer je objavio cene za svoja jela, uključujući biftek s pomfritom za 11,5 evra.

NJegov Fejsbuk je pun video snimaka u kojima kuva jela poput ribljih čorbi i poslastica, uz opuštajuću muziku u pozadini.

Na drugim slikama pozira u kuvarskom odelu, dresu Liverpula ili se odmara u skromnom domu.

Na njegovim društvenim mrežama nema ni reči o džekpotu ili borbi s teškoćama koje je doživeo kao multimilioner.

Rožer je počeo da igra lutriju s nadom da će pobediti i platiti venčanje svoje ćerke dok je radio kao kuvar za 285 evra nedeljno u Londonu. Foto: Shutterstock

U početku je uživao u blagodatima novostečenog bogatstva - kupio je luksuznu kuću u Krouč Endu za 450.000 evra, salon lepote za svoju ženu frizerku Mariju za 400.000 evra i "rendž rover" za 45.000 evra.

Čak je kupio restoran u kom je ranije radio i otvorio ga kao "Roger’s Seafood".

Rožer je često pomagao ljudima u svojoj zajednici, rekavši 1999: „Ako me neko zamoli, dam mu novac. Ali za svaku osobu kojoj dam, ima stotine koje žele još. I većina njih taj novac uopšte ne treba – samo ga žele besplatno.“

Međutim, navodno je porodica njegove žene dovela njegovu darežljivost do krajnjih granica – što je dovelo do raspada braka samo tri godine nakon što je osvojio džekpot.

U to vreme rekao je: „Nisam se oženio samo Marijom – oženio sam njenu majku, oca, tetke, stričeve i rođake. Svaki dan sam morao da ispisujem čekove ovom i onom. Nije prestajalo i ja nisam banka. Na kraju sam im rekao da me ostave na miru. Marija nikad nije tražila moj novac. Nije me iskorišćavala, ali su drugi ljudi uništili naš brak. NJena porodica i prijatelji su pravili probleme i pokušavala je da me promeni zbog njihovih zahteva. Stalno smo se svađali. Na kraju je bilo bolje da se rastanemo.“

NJegova tadašnja asistentkinja Sarm Basram rekla je 1998. da se suočavao s „neverovatnom“ ljubomorom prijatelja i rođaka.

- Ponekad sam zaštitnički nastrojena prema njemu jer ga ljudi okružuju misleći da je njegova sreća zarazna. Ja se bavim i pismima u kojima traže novac. U početku je pomagao onima kojima je to najviše trebalo, uključujući samohrane majke, ali ljudi su bili nezahvalni i stalno su tražili još. Neverovatna ljubomora koju su neki njegovi prijatelji osećali naterala ih je da budu jako zlobni prema njemu. A to ga je samo još više motivisalo da pomaže mladima i starima.

Rožer je bio toliko pod stresom da je svoj život s milionima opisao kao pakao.

- Žalim dan i noć. Prošle nedelje sam se probudio plačući i vičući: ‘Bože, napravio sam strašnu grešku, molim te pomozi mi.’

- Bilo bi bolje da nikada nisam osvojio lutriju. Nisam imao pojma da će mi život ovako izgledati – pun stresa. Kad bih mogao da biram između toga da osvojim lutriju i da ostanem kuvar sa 285 evra nedeljno, izabrao bih da ostanem kuvar. Bio sam mnogo srećniji. Niko me nije molio za novac, život mi je bio dobar, pun smeha i opušten. Iznajmljivao sam stan, vozio se autobusom ili me vozili prijatelji, radio naporno u poslu koji volim i zatim se odmarao. Bio sam milion puta opušteniji. Sada je prekasno da nešto promenim. Da bih se promenio, moram da napustim Englesku. Samo to može da mi spasi život. Ako ostanem u ovoj zemlji – umreću, piše Dejli mejl.

