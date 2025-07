Milica Todorović, koja je u trećem mesecu trudnoće, planira tajno venčanje za septembar sa izabranikom kojeg još krije od očiju javnosti.

Čim je pevačica saznala lepu vest, odlučila je da se povuče iz javnosti, otkazala je sve nastupe i maksimalno se posvetila sebi i bebi. Foto: ATA images/A. Ahel

- Čula sam se s Milicom, mislim da ju je kompletna estrada zvala i da su svi oduševljeni što će postati mama. Kada biste vi znali kakva je ona tetka, mogu da mislim kakva će tek biti kao roditelj svom detetu. Mnogo mi je drago, ali ne znam ko je tata, doduše znam, ali ne mogu da vam otkrivam jer ne bi bilo fer, ali koliko sam razumela, venčanje bi trebalo da bude u septembru. Venčaće se samo u krugu najbližih, dakle kumovi i porodica, a za slavlje nisam ni pitala. Mada, kakva je Milica, to može čas posla da se promeni - rekla je za Kurir pevačica koja je zamolila za diskreciju.

- Milica uživa pored dečka. Trenutno je u rodnom Kruševcu. Čini mi se da je i on s njom. Biće na relaciji Beograd - Rasinski okrug. On je jako pažljiv i nežan, što je oduvek i želela od partnera. Uz nju je sve vreme, a pogotovo otkad su saznali da će postati roditelji. Milica zaista uživa u ljubavi i životu pored njega, a to što je ona javna ličnost, a on ne voli da se eksponira javno, zasad im uopšte ne smeta. Savršeno se slažu - rekao je ranije neimenovani izvor.

Foto: Instagram printskrin/milicatodorovicofficial/Tanjug

Milica je dosad krila da je trudna, ali je javno potvrdila srećne vesti i zamolila za razumevanje oko privatnosti. Todorovićeva je odlučila da odbije sve pozive za nastupe i u potpunosti se posveti trudnoći.

(Mondo)

