Međutim, pevača nisu zaobišle priče o ljubavnicama i sinu Devinu koga je dobio sa Mirjanom Antonović.

Dokaz da je ljubav jaka govori to što su uspeli da sačuvaju bral uprkos svim glasinama. Jednom je pričao kakav stav on ima o razvodu i istakao je da, uprkos brojnim skandal pričama o njemu, do razlaza u slučaju bračnog para Ilić - nema šanse da dođe. FOTO: ATA / Antonio Anhel

- Razvod nikada nije bio na dnevnom redu. Gordani sam kad smo se vratili iz Skoplja, to je bila 71. godina, rekao: "Gordana, ja se samo jednom ženim, nema tajni u kući i nema tajnih fondova u kući" - objasnio je pevač kroz smeh u emisiji "Male stvari", na televiziji "Hajp", što jasno pokazuje da u njegovom životu nikada nije postojao neko zbog koga je planirao da ostavi suprugu. Foto: ATA images/A. Ahel

Miroslav je bio iskren i rekao da je Gordana mnogo dala u braku i da je pravila brojne kompromise.

- Najveći kompromis je odsustvovanje, biti van kuće, ispratiti nekog čoveka iz kuće koji u jednom trenutku doživljava enormnu popularnost, okružen je svim i svačim, pa i privlačnim ženama - priznao je Miroslav. Foto: Milos Tesic/ATAImages

Slavuj iz Mrčajevaca je otkrio da je njegova supruga kriva što je počeo dase bavi pevanjem. Da nije bio nje u tom trenutku, ne bi se prijavio na audiciju.

BONUS VIDEO: