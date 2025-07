Sve ukazuje na to da gledamo novu iznenađujuću ljubavnu priču u Holivudu. Premda možda i nismo očekivali da će se između Lijama Nisona i Pamele Anderson razviti ljubav, upravo to se i dogodilo, a interesovanje za njihov film sada je veće no ikad.

Foto: Profimedia

Nakon što su Pamela Anderson i Lijam Nison dobili odobrenje svojih sinova da se upuste u ljubavnu vezu, progovorili su i dobro upućeni izvori koji tvrde da je ljubav između glumaca stvarna, a ne samo PR potez.

Na premijeri novog filma "Goli pištolj" Lijam Nison i Pamela Anderson nisu skidali ruke i pogled jedno s drugog, pa ne čudi da su se glasine o romansi brzo proširile svetom. Ipak, "gde ima dima, ima i vatre"!

Kako prenosi magazin "Pipl", Nison i Anderson uživaju u međusobnom društvu, ali romansa je, kako je otkrio izvor, još uvek vrlo sveža: "To je ljubav u ranoj fazi. Veza je iskrena i jasno je da su zaljubljeni jedno u drugo."

Podsetimo, da se nešto događa između glumca i glumice prvi put smo pomislili kada je Nison rekao kako je obožava i da je apsolutno zaljubljen u nju. Naravno, nije dugo trebalo da primetimo da su i na crvenom tepihu vrlo prisni, a zagljaji oko struka i poljubac samo su dolili ulje na vatru.

BONUS VIDEO: