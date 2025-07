Priča iz prošlosti, a danas nikada aktuelnija. Jer, jedan od dvojice glavnih aktera, onaj koji dobio batine, danas više nije "sin gazde Panatinaikosa", nego gazda Panatinaikosa - Dimitris Janakopulos. Najkotroverzniji lik evropske košarke.

Tada iritantnog tatinog sina, istukao je legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa. Čuveni Splićanin je igrao za Panatinaikos i Olimpijakos, u srcima je navijača oba kluba zbog vrhunskih partija i trofeja, iako je dobro poznato koliki je rivalitet u Atini. Foto: N. Paraušić

- Mislim da sam jedan od retkih koje vole i jedni i drugi, nisam svojom voljom otišao iz Panatinaikosa, oni me nisu hteli više. Onda sam otišao u Olimpijakos, tražili su me, ali nisam imao nikakvih neugodnosti, štaviše, doživljavao sam aplauze i kad sam dolazio gore u crvenom dresu igrati. Kad radiš pošteno i boriš se za ekipu, ljudi to prepoznaju. Naročito jer sam doneo titulu posle 14 godina, pa sam sledeće godine prvi put u istoriji grčke košarke u gostima došao do trofeja. Koliko god se navijači mrzeli međusobno, respektuje se to što smo napravili - pričao je svojevremeno Rađa za "Telegraf" o godinama provedenim u Grčkoj.

Rađa je jednom na Fejsbuku objavio fotografiju na kojoj u dresu Panatinaikosa proslavlja titulu i to sa zapaljenom cigaretom na parketu, uz opasku da mu je to jedno od najdražih slavlja.

- To je bila ta moja poslednja utakmica, nikad se u istoriji nije dogodilo da neko osvoji titulu u gostima, a to se desilo posle pete utakmice. Obično igrači, pogotovo domaći njihovi, kad odu u goste, obično se us*ru, nema ih nigde. Ja sam kroz te dve godine uspeo da ih uverim da se to može, na kraju smo to uspeli i da napravimo. Generalno, bilo je to za njih velika stvar, veliko je rivalstvo. Otići kod njih u njihovu kuću i pobediti ih, to je neverovatno. Foto: Profimedia

Pričao je Hrvati i o sukobu sa sinom predsednika Panatinaikosa.

- To je bilo pre, poslednja utakmica koja je odlučivala o broju "1", koja je suštinski kao za titulu. Mi smo to na svom parketu izgubili, i onda su krenuli navijači sa vređanjem, ušao je jedan tamo pred svlačionicu, ja nisam znao ko je on, jeb**a, vruće glave reaguješ, kako ne bi trebalo. Ali znaš kako je posle utakmice kada si pun adrenalina, nisi baš raspoložen za pregovaranje. Nema veze, on je nastupio kako nije smeo, i ja sam to uradio, ali na kraju smo se posle nekog vremena čuli, izlazili.

Inače, Rađa je zbog žestokih uvreda Dimitrisa Janakopulosa tada uhvatio za vrat i podigao ga od zemlje, da bi on uzvratio pljuvanjem, posle čega ga je Rađa "poslao na spavanje" pesnicom.

BONUS VIDEO: