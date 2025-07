Bio je to poljubac koji je obišao planetu, svetske portale i društvene mreže. Čudili su se svi načinu na koji su se poljubili u to vreme prva dama SAD Melanija Tramp i kanadski premijer DŽastin Trudo na Samitu G7 u francuskom Bijaricu. Donaldu Trampu nije bilo nimalo po volji, komentarisao je stručnjak za govor tela, a onda je počeo sukob dva moćna političara, slučajno ili ne, ali baš posle poljupca.

Foto: Profimedia

Pogledajte kako na Instagramu ističu da Melanija Tramp pati jer ostaje u braku sa Trampom dok se Trdui zbližio sa Kejti Peri.

Melanija Tramp i DŽastin Trudo poljubili su se okruženi brojnim političarima, a bile su tu i supruge predsednika poput prve dame Francuske Brižit Makron. Srdačan pozdrav lepe Slovenke i kanadskog premijera za mnoge je bio nesvakidašnji i previše intiman. Tik do njih stajao je u tom momentu Donald Tramp.

Apsolutno romantično

Stručnjak za govor tela Pati Vud, autorka knjige "Snap: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma", napomenula je da je bilo vidljivo da je Melanija držala distancu od supruga dok se približila Trudou. NJen pogled ka premijeru bio je znak da je uživala u pozdravu, tvrdi Vud i napominje da je poljubac izgledao "poptuno romantično".

Intrigantno je to što je rekla da je Melanija sve uradila promišljeno, odnosno da u poljupcu nije bilo ni trunke spontanosti, piše instyle.com.

Neki su u prvi plan isticali to što se zapravo radilo o "ljubljenju u vazduhu", a Pati Vud je dodala da je ponašanje Donalda Trampa jasno pokazalo da je bio veoma ljut zbog načina na koji se Trudo pozdravio sa njegovom suprugom. Foto: Profimedia

"Trudo je slabić sa dva lica"

Nakon Samita G7 Donalda Tramp je o DŽasinu Trudou rekao sledeće:

– Kanadski premijer DŽastin Trudo ponašao se tako krotko i blago tokom naših sastanaka na G7 samo da bi nakon mog odlaska održao konferenciju za novinare rekavši da su "američke carine na neki način uvredljive" i da se on "neće gurati". Vrlo nepošteno i slabo.

Poruka Donalda Trampa svakako je imala političko-ekonomsku pozadinu, ali je veći skandal usledio ove godine.

Bivši američki predsednik se, dok je bio u Beloj kući, sretao sa Trudoom koji je u posetu dolazio sa svojom bivšom suprugom. Ponekad bi Tramp bio vidno neljubazan prema gostu, ocenjivalo se.

Uvredljivi pasus

Donald Tramp je u svojoj novoj foto-knjizi "Save America", koja sadrži i njegove komentare, izneo šok teoriju o Trudou: "Kune se da nije Kastrov sin, ali kako bi to, dođavola, znao! Kastro je imao dobru kosu, "otac" nije, DŽastin ima dobru kosu i postao je komunista baš kao Kastro".

U knjizi se dodaje da je majka DŽastina Trudoa bila nekako povezana sa Fidelom Kastrom i da mnogi misle da je kanadski političar sin bivšeg kubanskog vođe. Foto: Profimedia

Život Margaret Trudo bio je pod lupom kada je njen sin prvi put postao premijer Kanade. Pisalo se kako se družila sa članovima Roling Stonsa o čemu je Kit Ričards pisao u svojoj autobiografiji. Kanadska vlada negirala je dugogodišnje teorije zavere.

Dva bivša kanadska poslanika pozvala su bivšeg predsednika Amerike Donalda Trampa da se izvini zbog ponovnog oživljavanja i širenja davno razotkrivene glasine koja je "podla, vulgarna i duboko uvredljiva". Prema njihovim rečima, to je pokušaj političkog podrivanja DŽastina Trudoa, piše politico.com.

- Deo Trampove ili autokratske igre je potkopati poverenje ljudi, a jasno je da bi je, kad bi izašla u takvoj knjizi, prihvatili razni pomagači - rekli su bivši poslanici.

Trampova razmišljanja motivisala su bivše kolege iz kabineta da zahtevaju da Tramp povuče knjigu iz prodaje dok se ne ukloni "uvredljivi pasus".

Pismo su poslali Donaldu Trampu, a kopije američkom amabasadoru Dejvidu Koenu i izaslanici Kanade u SAD Kirstin Hilmen. Rečeno je da se ne očekuje da će se Tramp izviniti, ali da bi takav potez mogao da usledi od ambasadora i ostalih političkih predstavnika. Foto: Profimedia

Istaknuto je da Tramp krši "nepisano pravilo" diplomatije prema kojem se čelnici suzdržavaju od javnog mešanja u poslove strane zemlje na "podmukao" način.

I na kraju, na samitu G7 desio se i poljubac Brižit Makron i Donalda Trampa. Za utehu ili nešto drugo.

(Blic Žena)

