Ana i Bastijan su do nedavno važili za jedan od najskladnijih parova u javnosti. Bivša teniserka je fudbaleru podarila tri sina, a o njihovom životu i luksuzu se pričalo u javnosti na široko. Novinari su posle izvesnog vremena otišli na Palmu, pa su saznali da se dosta toga promenilo na ovom mestu, pa u vili, koja je procenjena na 15 miliona evra, više ne živi bivši nemački fudbaler, već samo Ana sa svojim sinovima.

Razotkrili su i Švajnijev tajni štek, za koji mesečno izdvaja čak 50.000 evra, kao i njegovu novu jedrilicu od tri miliona evra, a boravak na Balearima završili su posetom luksuznom naselju Son Vida, poznatijem kao Beverli Hils Majorke, a gde su Ana i njen sada već bivši suprug svojevremeno svili porodično gnezdo. Foto: Profimedia

Jedan od radnika na ovom imanju je otkrio da je Ana izbacila Bastija posle saznanja da ju je prevario sa Silvom Kapitanovom:

- Kada su do Ane došle vesti i dokazi o Švajnijevoj prevari, tu je definitivno bio kraj. Odmah ga je isterala iz kuće i rekla da ga ne želi u svojoj blizini. Do nje su i ranije dolazile ovakve vesti, ali nije verovala u njih dok nije dobila sve crno na belo. On se nije bunio jer je znao da je kriv i da nema šta da se pravda, pa je odmah napustio vilu i organizovao da mu se stvari dostave na novu adresu. Nije mnogo tražio gde će da se preseli jer je već nekoliko meseci koristio vilu u kojoj se tajno viđao sa Silvijom. Ana je sve to jako teško podnela i prvih dana nije izlazila iz kuće. Čak nije išla ni u školu po decu, a ona to uvek radi - priča sagovornik, pa nastavlja:

- Najviše ju je zabolelo što ju je čovek koga je neizmerno volela i sa kojim ima decu izdao i ponizio na najgori mogući način - javno. Ona je oduvek vodila računa o svom ponašanju i postupcima u javnosti i ovo je za nju bilo nezamislivo. Posebno je bilo bolno što je ljubavnica njegovog muža bila žena koju je znala iz viđenja, jer su i njena deca išla u školu u kojoj su i njeni sinovi. Možete to da zamislite. Uz nju su od prvog trenutka sve vreme bili njeni najbliži. Otac i majka se nisu odvajali od nje, i to joj je puno značilo. Sada je nastavila dalje i vratio joj se osmeh na lice. Srećna je što se cela ta priča o razvodu završila u rekordnom roku. Nisu tačne priče da želi da proda ovu kuću. Ona je za nju jako vezana jer ovde provodi veći deo godine, a i deca ovde idu u školu. Kada je kuća renovirana, sve je uređeno tako da bude podređeno njima - izjavio je zaposleni.

(Kurir)

