Početkom jula, u češkom gradu Karlove Vari, 12-godišnja devojčica rodila je zdravo dete.

Prema pisanju portala Novinky.cz, devojčica je u bolnicu stigla žaleći se na bolove u trbuhu, a njena porodica nije imala nikakve sumnje da je trudna, smatrali su da se samo ugojila. Tokom trudnoće devojčica je redovno pohađala školu, a njeno stanje onde takođe nije izazvalo nikakvu sumnju ni reakciju.

Lekarke Jana Alešova i Helena Neumanova iz češkog Društva za ginekologiju i opstetriciju izjavile su za tamošnje medije kako se s ovakvim slučajem dosad nikada nisu susrele. Foto: Profimedia

Prema njihovim rečima, trudnice u uzrastu od 14 godina ponekad dolaze na preglede, ali trudnoće kod devojčica mlađih od 14 godina dosad su poznavale samo kroz izveštaje sa drugih kontinenata.

- Definitivno je bila zrela ako je već imala menstruaciju. Trudnoća u tako mladom uzrastu obično se otkrije kasno, kada više nema mogućnosti za prekid trudnoće - naglasila je Neumanova. Lekarke su takođe objasnile da su fizičke promene u pubertetu jedan od razloga zašto trudnoća u tom uzrastu često prođe nezapaženo. Zbog osetljive prirode slučaja i maloletnosti devojčice, češki lekari i policija zasad nisu otkrivali više informacija.

U toku je policijska istraga koja bi trebalo da rasvetli okolnosti pod kojima je do trudnoće došlo. Prema neslužbenim informacijama iz medija, otac deteta mogao bi da bude 16-godišnji brat devojčice. Navodno je to pomenula tokom razgovora sa psihologom, a policija trenutno sprovodi DNK test kako bi to potvrdila. Kako navodi Novinky.cz, ovo nije prvi sličan slučaj u Češkoj. 2007. godine tinejdžerka je rodila dete nakon što ju je njen 12-godišnji brat prisilio na polni odnos. U tom slučaju policija nije podigla optužnicu protiv dečaka zbog njegovog uzrasta.

BONUS VIDEO: