Ona je bila pripadnica protestantske crkve, a 19. novembra 2023. godine je prešla u pravoslavlje. U jednom video-snimku, podelila je svoje iskustvo prelaska u pravoslavlje.

- Kada sam prvi put otišla u crkvu, bilo mi je veoma čudno i izgledala je čudno, gotovo kao neka kultna atmosfera. Nije mi se sviđalo to što moramo da nosimo majice dugih rukama, suknje i da pokrivamo kosu jer je to jednostvano bilo puno posla za mene, posebno leti kada je vruće. Pitala sam se zašto sveštenici nose crno. Nikada nisam razumela koncept ispovesti kada sam to mogla jednostavno sama da uradim tokom molitve - napisala je Patricija.

Bilo joj je čudno i to što se svi pričešćuju iz iste srebrne kašičice.

- Bilo je čudno kad god bih videla sveštenika kako kadi kandilom. Bilo je teško prilagoditi se postu više puta godišnje i pratiti specifične načine posta. Pitala sam se zašto je toliko fresaka u crkvi i manastirima. Pitala sam se zašto bi sveštenik išao iza zatvorenog dela crkve. Nije mi se svidelo, niti sam razumela zašto moramo da stojimo tokom službe. Odlazak na božićnu službu je obično u 4 ujutru, a Božić je 7. januara - navela je ona.

Bilo joj je teško i da se navikne da se krsti pre molitve, tokom molitve, posle molitve, kada prolazi pored crkve, celiva ikone...

- Nije mi se sviđalo kako hor ne peva pesme uz koje bih mogla da igram kao što sam navikla. Posle godinu dana crkva mi ne deluje čudno, osećam se kao kod kuće. Pesme mi uvek pričaju i govore kad god monahinje pevaju. Da na srpskom je, ali osećam mir i Božje prisustvo jer Bog nema jezičku barijeru kada želi da komunicira sa vama. Sada razumem i mislim da je dobro što su freske prisutne. Nosim odgovarajuću odeću - napisala je Patricija.

Dodala je i da joj više ne pada teško da stoji u crkvi.

- Išla sam na ispovest i osećala sam se dobro posle. Sada sam navikla na post, ali se i dalje malo mučim sa postom na vodi, ali napredujem i sada se lako krstim. Uvek se radujem kađenju, a sveštenici ne nose samo crno. Prešla sam u Srpsku pravoslavnu veru i verujem da ću nastaviti ovde da osećam prisustvo Boga, jer ćemo moj muž, deca i ja uvek biti pravoslavci - zaključila je.

