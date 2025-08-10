DŽeri Hol, njegova partnerka s kojom je bio pune 22 godine, stigla je sa njihovim troje od četvero dece, Lizi (41), DŽordžijem (33) i Gabrielom (27).

U Reks Rumsu u londonskom Noting Hilu bila je prisutna i Lusiana Morad, brazilska manekenka čija afera sa frontmenom Roling Stonsa 1998. nije silazila sa naslovnih stranica gotovo svih svetskih medija, a rasplet te priče bilo je rođenje sina Lukasa, sada 26-godišnjaka. Upravo je ta preljuba okončala brak s Hol, ali čini se da je to odavno zaboravljeno.

A ko je organizovao ovaj nesvakidašnji rođendanski podvig?

Vereni tri godine

Foto: Profimedia

Mikova devojka, balerina Melani Hemrik (38). Osim što se odlično zabavljala, bila je besprekorno odevena. Ona i Mik su zajedno jedanaest godina, a poslednje tri su vereni.

Iako prijatelji ne očekuju brak u skorije vreme, svi su saglasni da par ne može biti srećniji i da uživaju u ljubavnoj idili. Otkrili su najbližima da su razgovarali o mogućnosti da imaju još jedno dete "ako sudbina to dopusti".

Foto: Profimedia

NJihov sin Devi ima osam godina, i Miku je uneo radost u svakodnevicu u starijim godinama. Izvori napominju da Miku odgovara veza s Melani jer mu daje slobodu, ne opterećuje ga i ne "diše mu za vratom".

Melanina tajna zbog koje je ostao s njom je da se poput balerine pokorava svakoj njegovoj želji, rekla je Mikova prijateljica i dodala da je od svih njegovih devojaka bila najpametnija jer se sprijateljila sa njegovim bivšim devojkama i uspostavila dobar odnos sa decom.

Žive u Francuskoj

Porodica DŽeger većinu svog života provodi u Francuskoj, deleći život od stana u Parizu do njegovog prostranog dvorca iz 17. stoljeća u dolini Loare.

- Mik voli društvo i zato nikada nije usamljen, a Melani trenutno intenzivno uči francuski jezik budući da ga ne govori, za razliku od svog partnera koji ga govori tečno.

Rokerov život idealna je priča za scenario nekog blokbastera koji bi tek trebalo snimiti.

