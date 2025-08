Bliži se Velika Gospojina, jedan od najvećih hrišćanskih praznika u čast Majke Božije. A Uspenju presvete Bogorodice, danu kada se uznela na nebo, prethodi dvonedeljni Gospojinski post, jedan od četiri velika posta u pravoslavlju, ali i jedan od najrigoroznijih.

Pravoslavni vernici 28. avgusta slave jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika - Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina, spomen na ovozemaljsku smrt Device Marije i, prema jevanđeoskom predanju, dan kada se ona uznela na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Velikoj letnjoj slavi i crvenom slovu prethodi Gospojinski post.

Počinje 14. avgusta na Dan sedmorice braće Makaveja i njihove majke, koji su stradali mučeničkom smrću. Jedan od četiri velika posta stroži je od Božićnog i Apostolskog, a zbog velikog poštovanja prema Bogorodici, mnogi vernici doživljavaju ga kao i Vaskršnji. Foto: Profimedia

Gospojinski post je najmlađi. Uveden je u čast Majke Božije, koja je vreme pre upokojenja provela posteći, u miru, tišini i molitvi. Prvi put se pominje u spisima Teodora Studita, 826. godine, da bi konačno bio utvrđen na Carigradskom saboru 1166.

Ovaj post odlikuje se strogoćom. Tokom dve sedmice jede se hrana pripremljena na vodi, osim u dane vikenda, kada su dozvoljeni ulje i vino, i na Preobraženje, kada se može jesti i riba. Ako praznik Uspenja padne u sredu ili petak, jedu se riba, vino i ulje. U narodu postoji običaj da se mlado grožđe ne jede do Preobraženja, kada se blagosilja u crkvi.

Gospojinski post ima i veliko duhovno značenje. To je vreme molitve, pokajanja i duhovnog uzdizanja, kada se vernici trude da se oslobode loših misli i dela, i da se približe Bogu. Ovaj period doživljava se i kao prilika da se ugledamo na život Presvete Bogorodice i sledimo njen svetli primer. Foto: Profimedia

Šta je zapravo suština posta

Sveti Jovan Zlatousti govori: "Kažeš da postiš. Uvjeri me u to svojim đelima. A koja su to đela? Ako vidiš siromaha, udijeli mu milostinju. Ako se nađeš sa neprijateljem svojim, izmiri se s njim. Vidiš li na ulici neko lijepo lice, odvrati svoj pogled od njega. Dakle, ne samo da postiš stomakom, već i očima i sluhom, i rukama i nogama i svim udovima tijela."

"Ruke neka poste uzdržavajući se od svake gramzivosti i krađe. Noge neka poste tako što neće hoditi putevima grijeha. Oči neka poste tako što strasno neće posmatrati lijepa lica, niti u zavisti gledati na dobra drugih ljudi"

"Kažeš da ne jedeš meso? Ali, čuvaj se da ne gutaš pohotljivo očima ono što vidiš oko sebe. Posti i sluhom svojim, ne slušajući ogovaranja i spletke. Ustima i jezikom svojim posti i uzdržavaj se od ružnih riječi i šala. Kakva nam je korist ako ne jedemo meso i ribu, a ujedamo i proždiremo svoje bližnje."

Gospojinski post pravoslavni vernici okončavaju svetim pričešćem 28. avgusta, na dan Bogorodičinog Uspenja.

