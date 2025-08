- Jednog dana srela sam beskućnika kod supermarketa. Ponudila sam mu novac, ali on nije hteo da ga prihvati. Ušla sam u supermarket po namirnice, ali nisam mogla da prestanem da mislim na njega. Izašla sam napolje i pitala ga mogu li mu ipak pomoći, rekao je ne. Pitao me treba li mi pomoć oko nošenja torbi do taksija koji me čekao, rekla sam da. Pitala sam ga da li želi da mu donesem nešto za jelo. Bilo mu je neprijatno, ali je rekao da pa smo izašli zajedno na večeru - rekla je Jasmin.

Tvrdi da su dugo razgovarali o njegovom životu. Jasmin je odlučila da mu kupi mobilni telefon kako bi ostali u kontaktu.

Zahvalan što mu je Jasmin pokazala takvu velikodušnost, Makauli joj je napisao poruku: "Ulepšali ste mi dan, hvala vam puno na svemu, neverovatni ste. Ne mogu da prestanem da mislim na vas".

Ona mu je odgovorila: "Ne moraš da se zahvaljuješ, ni ja tebe ne mogu da izbacim iz glave".

Potom ga je Jasmin pitala može li da ga odvede na ručak. Posle ručka završili su kod nje u kući.

- Donela sam mu novu odeću i rekla mu da može da prenoći, ali je na kraju ostao daleko duže od jedne noći. Odmah smo se zaljubili. Znala sam da je on pravi muškarac za mene. Bio je tako dobar i fin - kaže Jasmin.

Jasmine je otkrila da su bili na više sastanaka, a on je odlučio malo da poradi na svom izgledu. Obrijao je bradu, dobio je nove zube i počeo da radi na novom poslu.

- Od tada se nismo rastali - kaže Jasmin. Tvrde da su veoma srećni, vereni su i imaju dvoje male dece.

- Drago mi je da su nam se putevi ukrstili i verujemo da se sve događa sa razlogom. On mi je učinio život puno boljim i ne mogu da zamislim život bez njega.