Pevačica je dugo bila u vezi sa Milutinom Mrkonjićem, ministrom saobraćaja, a u jednom intervjuu je otkrila da je ostavku dao zbog njihovog mirnog života.

Kada je poznati političar preminuo, pevačica Ana Bekuta je napravila dugu medijsku pauzu. Tek nedavno je počela da daje intervjue:

- S tim gubitkom se nosim sama i o tome razgovaram sa bliskim prijateljima. Najsrećnija sam kad mi priđe neki nepoznat čovek i ispriča kako mu je Milutin nekad učinio nešto lepo. Nikada o tome ne govorim javno, a takvih ljudi je mnogo, baš mnogo. Takve stvari uopšte ne iznenađuju, a Milutina prepoznajem u svakoj anegdoti koju mi neko o njemu ispriča. To me raduje jer tako on i dalje živi. Mnogo je dobra učinio ljudima, sasvim običnim i nikada se time nije hvalio - ispričala je Bekuta u intervjuu za magazin Story.

Ani je bilo veoma teško da se oporavi posle Milutinuove smrti, a porodica i pravi prijatelji su joj pomogli da se vrati u život.

- Vratila sam se u život, ali to više neće biti isti život. To će uvek biti život bez Milutina na koji se samo mogu naviknuti ili nenaviknuti - iskrena je Ana, koja ove godine obeležava četiri decenije karijere.

Pevačica priznaje da vrlo često pomisli šta bi Mrkonjić u nekoj situaciji rekao i da li bi to želeo.

- Toliko sam ga dobro poznavala da uvek tačno znam šta bi rekao i šta bi želeo. Izuzetak je bila samo situacija kada je dao ostavku na mesto ministra saobraćaja. Tada sam shvatila da je to učinio zbog mene i našeg mirnog života. Uvek precizno znam šta bi rekao za nešto veliko i važno, ali mnogo više me raduje što znam kako bi komentarisao neku malenu stvar u svakodnevici ili na televiziji. Kad se javi takva misao, nasmejem se tom njegovom komentaru.

Kada su je novinari pitali, koju je od Mikinih osobina prisvojila, rekla je da je teško porediti se sa njim:

- Bio je izuzetna ličnost, vrlo cenjen, poštovan, direktor CIP-a je postao u trideset šestoj godini... Teško je porediti se sa njim. Uvek sam ga gledala kao nekog zaista izuzetnog, a tako jednostavnog i običnog, prijemčivog. Ni u jednom segmentu mog života nije pokušao da bilo šta promeni, niti sam ja želela da menjam nešto kood njega - kaže Bekuta koja se sa

