Voditelj Predrag Sarapa se jutros nije pojavio u jutarnjem programu nakon što mu je juče pozlilo kada je vodi jutarnji program. Kako pišu mediji morao je da primi dve infuzije kako bi došao sebi.

Predrag Sarapa je novinarsku karijeru započeo je davnih dana. Radio je na nekoliko televizija i uvek je bio fokusiran na političke teme.

Rođen 1969. godine u Beogradu, gde se i školovao. Oduvek ga je zanimala pisana reč, pa se još kao učenik amaterski bavio poezijom i novinarstvom. Voditelj ima 56 godina. Foto: F.S./ATAImages

Dobitnik je "Povelje za građansku hrabrost" i nagrade "Dragiša Kašiković" za doprinos novinarskoj profesiji.

Po završetku osnovne i srednje škole završio je filozofiju, a potom studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na FPN-u je 1996. godine odbranio magistarski rad na temu "Društvene elite i njihovo poimanje rata i mira, sa posebnim osvrtom na strateške elite u Beogradu".

- Imao sam želju da se bavim naučnim radom. Na svu sreću, nisam zalutao u te, nazovimo ih, logističko-birokratske hodnike - priznao je Predrag Sarapa jednom prilikom.

Zaštitno lice Jutarnjeg programa Pink televizije ispričao je svojevremeno zbog čega je u školi bi kažnjen:

- Sa mnom je u školi sedela jedna Marijana, koja je volela da crta i slika. Tad smo nosili one velike blokove, boje, tempere, trista čuda. Sve sam to ostavljao kod nje pošto je živela blizu škole. Onda ona kad crta sebi, nacrta i meni. I tako godinama.

- Jednog dana idemo u školu, a iza nas nastavnica likovnog. Nismo je videli. Marijana krene da mi priča: Nacrtala sam tebi isto kao i sebi, možda i bolje, ovo-ono. Ja joj kažem da uzme ona taj crtež, a ona meni da ne može jer me je potpisala - rekao je u kod u podkastu kod Goce Uzelac.

Kada su ušli na čas, nastavnica je pitala Sarapinu drugaricu koliko dugo to traje, a ona je priznala da umesto njega crta već tri godine.

Ubrzo je usledila i kazna - popravni iz likovnog, a Sarapa je celo leto posvetio tom predmetu. Dok su se njegovi prijatelji igrali, on je morao da crta pred nastavnicom, ali i da spremi teoriju.

