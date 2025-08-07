Postoji niz faktora koji utiču na zdravlje srca, a među najvažnijim su ishrana i fizička aktivnost. A šta se dešava kada smo u stanju mirovanja? Prema medicinskim stručnjacima, neke "noćne" radnje mogu da utiču na zdravlje i povećaju rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Ukoliko se noću vrtite i prevrćete u krevetu, to može i te kako imati negativne posljedice na zdravlje kardiovaskularnog sistema, kaže kardiolog dr Kejti Tomaško. Ovo je povezano sa krvnim pritiskom, koji se smanjuje kada čvrsto spavate, rekla je ona.

- Ako imate poteškoća da zaspite ili se često budite noću, krvni pritisak će vam sigurno skočiti - kaže Tomaško. Foto: Profimedia

Ovaj porast pritiska nije dobar za zdravlje srca, što dovodi do povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Naučne studije su takođe pokazale da je nesanica, poremećaj sna koji otežava uranjanje u san ili spavanje, povezana sa brojnim kardiovaskularnim bolestima, uključujući hipertenziju, bolest srca i srčanu insuficijenciju.

Ako već imate srčano oboljenje, nesanica može da poveća rizik od pogoršanja. Nedavno objavljena studija u "Sleep Advances" otkrila je da nesanica može da poveća rizik od srčane insuficijencije, moždanog udara i kardiovaskularne smrti.

Istraživači su uključili 1.082 pacijenta koji su imali srčani udar ili neki vid intervencije kojom se rešavao problem blokiranih arterija. Na početku studije, 45 odsto pacijenata je imalo nesanicu, a 24 odsto je reklo da je koristilo lek za spavanje tokom poslednje nedelje.

Tokom prosečnog perioda praćenja od 4,2 godine, kod 225 pacijenata su primećena čak 364 slučaja ponavljajućih glavnih srčanih nuspojava. Kada se uporede pacijenti koji su imali nesanicu sa onima koji nisu, utvrđeno je da je ovo stanje značajno povezano sa hroničnim nuspojavama srca – čak i nakon što se uzmu u obzir kardiovaskularni faktori rizika, komorbiditeti i simptomi anksioznosti i depresije.

