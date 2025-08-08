Rajko Dujmić rođen je u Zagrebu 1954. godine. Kako su njegovi roditelji bili veoma siromašni, on je još kao dečak od 13 godina počeo da radi i to kao muzičar u striptiz baru. Iste godine Dujmić je napisao i svoju prvu pesmu pod nazivom "Smij se".

- Otac je bio pomorski kapetan iz Suška kraj Rijeke, i stalno je plovio. Mama je bila Austrijanka, rođena u Beču, i bila je domaćica. Roditelji su dugo pokušavali da dobiju dete, i ja sam rođen nakon 11 godina njihovog braka. Od majke sam nasledio muzikalnost. Iako se nikad nije bavila muzikom, uvek je nešto pevušila. Moj talenat je prepoznala još kad sam imao godinu dana. Roditelji su mi tada poklonili usnu harmoniku, a ja je satima nisam ispuštao. Čak sam zaradio i žulj na usnicama od sviranja. Kad mi je bilo četiri godine mama me je odvela u muzičku školu. Iz prve sam na violini odsvirao kanon ‘Bratec Martin’. Časna sestra koja je bila moja profesorka vodila me je po celoj školi, pokazujući me kao čudo od deteta, opisao je svoje odrastanje muzičar u jednom intervjuu, kako su prenosile "Vesti".

- Nisam imao prilike da budem razmaženo dete. Bili smo veoma skromnih imovinskih mogućnosti, ništa nismo imali, čak ni stan. Sve sam morao sam da steknem, nikada mi niko ništa nije dao. Morao sam da radim i zarađujem za hleb. Od 13. godine počeo sam profesionalno da sviram u jednom striptiz baru. Bilo je to ogromno iskustvo za malog dečaka. I tamo, a i kasnije u grupama u kojima sam svirao, bio sam najmlađi, pa su me ostali štitili od raznih životnih udaraca.

Rajko Dujmić završio je srednju muzičku školu u Zagrebu, na smeru za violinu, a zatim i Pedagošku akademiju. Pre nego što je počeo da svira u bendu "Novi fosili", gde je dostigao vrhunac svoje popularnosti, muzičar je bio deo sastava "Crno-bijeli" i "Klan", a još na početku svoje muzičke karijere sarađivao je sa Josipom Lisac i Zlatnim akordima.

Slobodan Momčilović Moka pozvao je Dujmića da svira u "Novim fosilima" 1975. godine, ali je muzičar to odbio kako se ne bi zamerao kolegama iz benda "Crno-bijeli". Međutim, naredne 1976. godine odlučio je da pređe u "Nove fosile", gde je bio klavijaturista i napisao je neke od najpoznatijih pesama ove hrvatske grupe, a onda je postao i vođa ovog popularnog benda. Uspešni muzičar i konpozitor prve zapažene uspehe postigao je pesmama "Sanjaj me" i "Da te ne volim", koje je napisao 1977. godine.

Čuveni muzičar i kompozitor ostvario je zapažene uspehe i na Evroviziji. "Novi fosili" su se takmičili 1987. godine pesmom "Ja sam za ples", sa kojom su osvojili četvrto mesto, a najveći uspeh je zabeležio sa grupom "Riva" 1989. godine, kada je ovaj sastav pobedio na Evroviziji sa njegovom pesmom "Rock me".

Grupa je u svom punom sastavu nsastupala do 1991. godine, kada su se razišli, a Rajko Dujmić i Marinko Kolnagu nastupali su zajedno sa dve pevačice do 2001. godine. "Novi fosili" su se okupili ponovo u Zagrebu 2005. godine i nastavili da rade do 2012. godine kada im je preminuo bubnjar Nenad Šarić.

Ubrzo nakon toga usledila je velika svađa u bendu. Rajko je izbačen iz popularnog sastava, što ga je veoma pogodilo, a njegove kolege su ovaj potez objašnjavale njegovim problemima sa zavisnošću, te lošim zdravstvenim stanjem muzičara, zbog čega, kako su njegove kolege opisale, „nije bio sposoban da tri sata radi na pozornici“.

- Zbog teške Dujmićeve bolesti odlučili smo trenutno da prestanemo sa radom grupe. Naime, poznato je da Rajko već tridesetak godina vodi bitku sa zavisnošću zbog koje smo se razišli 1991. nakon što je odbio odlazak na lečenje, složili su se tada Sanja Doležal, Marinko Colnago i Vladimir Kočiš Zec u razgovoru za "24sata".

Nakon odluke članova benda da Dujmić više ne bude deo ovog sastava, muzičar je tužio kolege i saradnike jer koriste naziv "Novi fosili", što im je on zabranio.

- Žao mi je što se sve ovo dogodilo jer mislim da takav bend kao što su ‘Novi fosili’, koji ove godine slave 50 godina postojanja, nije zaslužio jednu ovakvu mrlju u svom postojanju, rekla je tada Sanja Doležal za "24sata" i dodala da je Dujmić genijalac i najbolji muzičar na našim prostorima.

Ubrzo nakon što su se razišli članovi benda "Novi fosili", usledio je još jedan skandal u životu Rajka Dujmića. Naime, 2015. godine policija ga je privela jer je suprugu Snežanu pokušao da izbaci iz stana dok je bio pod uticajem alkohola.

- Bili smo zajedno u stanu. Ceo dan je pio i puštao svoje dve omiljene pesme dive Vitni Hjuston koju obožava. Skupile su mu se emocije, počeo je da plače i odjednom je bez razloga postao agresivan. Zgrabio me za vrat i pokušao silom izbaciti iz stana. Susedi su čuli buku, uplašili se i zvali policiju, izjavila je tada Snježana Dujmić, prenosi "Blic".

Rajko Dujmić je, kako su pisali mediji, 2018. uspeo da se reši alkohola i droge, koji su bili njegovi glavni poroci. Ponovo je 2019. godine priveden nakon što ga supruga prijavila da ju je udario. Kako se tada suočavao sa ozbiljnim zdrabvstvenim problemima, jedva je disao i hodao, smešten je u zatvorsku bolnicu, a iz pritvora je pušten posle tri meseca.

Naredne 2020. godine imao je tešku saobraćajnu nesreću kada je izgubio kontrolu nad vozilom i pao u provaliju, a ubrzo je smešten u Klinički centar u Rijeci, gde je i preminuo 4. avgusta.

(Espreso)

BONUS VIDEO: