Pred godišnjicu smrti slavnog Francuza društvenim mrežama ponovo kruži zanimljiva fotografija na kojoj je zabeleženo kako se grudva u pauzama snimanja, u snegom zavejanom Beogradu.

- Alen Delon se grudva u Beogradu u pauzi snimanja filma "Marko Polo". Fotografija nastala pre gotovo 60 godina - stoji u opisu uz fotografiju na Fejsbuk stranici "Radioaktivni komarac" koja je objavljena pre pet godine.

Inače, film je izašao 1962. godine, što znači da je sada prošlo preko šest decenija od nastanka ove legendarne fotografije.

Sahrana čuvenog francuskog glumca održana je 28. avgusta prošle godine. Opelo je održano u katoličkoj crkvi Sen Sulpis, a Delon je sahranjen na groblju Per Lašez u Parizu.

Glumčeva deca su svoju tugu izrazila u izjavi:

- Preminuo je mirno u svom domu u Dučiju, sa decom i porodicom pored sebe. Porodica vas moli da poštujete njihovu privatnost u ovom izuzetno bolnom trenutku žalosti.

