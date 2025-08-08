Pred godišnjicu smrti slavnog Francuza društvenim mrežama ponovo kruži zanimljiva fotografija na kojoj je zabeleženo kako se grudva u pauzama snimanja, u snegom zavejanom Beogradu.

- Alen Delon se grudva u Beogradu u pauzi snimanja filma "Marko Polo". Fotografija nastala pre gotovo 60 godina - stoji u opisu uz fotografiju na Fejsbuk stranici "Radioaktivni komarac" koja je objavljena pre pet godine.

 

Inače, film je izašao 1962. godine, što znači da je sada prošlo preko šest decenija od nastanka ove legendarne fotografije.

Sahrana čuvenog francuskog glumca održana je 28. avgusta prošle godine. Opelo je održano u katoličkoj crkvi Sen Sulpis, a Delon je sahranjen na groblju Per Lašez u Parizu. 

Pročitajte još

Preminula majka Breda Pita, glumac slomljen od bola

Preminula majka Breda Pita, glumac slomljen od bola

09:48

APEL PORODICE: "Nepravda! Dajte mu Oskara dok je još živ"

APEL PORODICE: "Nepravda! Dajte mu Oskara dok je još živ"

08:25

ŠTA JOJ JE STALONE NUDIO ZA LJUBAV: Pamela otkrila sve detalje

ŠTA JOJ JE STALONE NUDIO ZA LJUBAV: Pamela otkrila sve detalje

16:27

Umrla Keli Mek (33), zvezda hit serije "The Walking dead"

Umrla Keli Mek (33), zvezda hit serije "The Walking dead"

09:14

Glumčeva deca su svoju tugu izrazila u izjavi:

- Preminuo je mirno u svom domu u Dučiju, sa decom i porodicom pored sebe. Porodica vas moli da poštujete njihovu privatnost u ovom izuzetno bolnom trenutku žalosti.

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Sport

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
Sport

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo

BONUS VIDEO:

#Alen Delon u Srbiji #Alen Delon u Beogradu #Alen Delon #glumac Alen Delon
Komentari 1
ПОЉСКИ НАВИЈАЧИ РАСПАМЕТИЛИ СРБЕ: Ево шта су урадили на утакмици Лех Познањ - Црвена звезда

POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda