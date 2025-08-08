Marija Savić Simić je umrla, a tužnu vest potvrdila je voditeljka Biljana Obradović.

- Mila moja Maro, nek te anđeli čuvaju - napisala je Biljana na svom Instagram profilu.

-Bila si drug, laf, uvek nasmejana! Dovele ste svet u Beograd! Nemam reči... - dodala je voditeljka. Foto: Instagram printskrin/biljanacity

Marija Savić Simić je javnosti poznata kao direktorka modne agencije "Forma Viva", iza koje je stajala sa Mirjanom Savić Udovičić. O pomenutoj modnoj agenciji se ranije pisalo da je najstarija i najsupešnija u Srbiji.

Nataša Vojinović, Danijela Dimitrovska, Katarina Katančević i Aleksandra Vuković su samo neke od imena koja su predstavljala ovu agenciju u svetu.

