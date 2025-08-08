I ranije se znalo da je Luka Dončić veliki ljubitelj automobila.

Kada je reč o zaradi, slovenački NBA as je došao do nivoa koji mu je omogućio da ne mora puno da razmišlja pre nego što za bilo šta izdvoji ozbiljniju svotu novca. Foto: Profimedia

Na primer, dva miliona evra za automobil - nije problem za zvezdu Los Anđeles Lejkersa.

Baš to je i uradio Luka Dončić koji je nedavno viđen kako vozi automobil "Rimac Nevera", vredan upravo pomenutu sumu novca.

Radi se o "hypercar" modelu koji je najbrži električni automobil na svetu sa brzinom od čak 412 km/h i ubrzanjem od 0 do 100 km/h za samo 1,74 sekunde.

Ovaj model je oborio 24 svetska rekorda, a jedan od impresivnijih je to što iz stanja mirovanja dostiže 400 km/h i potpuno se zaustavlja za 25,79 sekunde.

To je ujedno i najsnažniji i najskuplji automobil koji nosi oznaku "Made in Croatia", pošto je kompanija "Rimac" iz Hrvatske, a njen osnivač je Mate Rimac.

Napravljeno je 150 primeraka ovog ekskluzivnog automobila, a nudi se u tri opcije: "GT", "Signature" i "Timeless".

BONUS VIDEO: