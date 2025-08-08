I ranije se znalo da je Luka Dončić veliki ljubitelj automobila.

Kada je reč o zaradi, slovenački NBA as je došao do nivoa koji mu je omogućio da ne mora puno da razmišlja pre nego što za bilo šta izdvoji ozbiljniju svotu novca.

Foto: Profimedia

 

 

Na primer, dva miliona evra za automobil - nije problem za zvezdu Los Anđeles Lejkersa.

Baš to je i uradio Luka Dončić koji je nedavno viđen kako vozi automobil "Rimac Nevera", vredan upravo pomenutu sumu novca.

Pročitajte još

"TEŽAK" 8 MILIONA €: Šta sve od nekretnina poseduje Dončić?

"TEŽAK" 8 MILIONA €: Šta sve od nekretnina poseduje Dončić?

09:52

POREKLO DONČIĆA: "Neću da umrem dok ga ne vidim na KiM"

POREKLO DONČIĆA: "Neću da umrem dok ga ne vidim na KiM"

11:05

UPOZNALI SE SA 12 GODINA: Ko je izabranica Luke Dončića

UPOZNALI SE SA 12 GODINA: Ko je izabranica Luke Dončića

15:19

PONIZIO GA PRED SVETOM Zašto je Dončić godinama ljut na Divca

PONIZIO GA PRED SVETOM Zašto je Dončić godinama ljut na Divca

11:01

Radi se o "hypercar" modelu koji je najbrži električni automobil na svetu sa brzinom od čak 412 km/h i ubrzanjem od 0 do 100 km/h za samo 1,74 sekunde.

 

 

Ovaj model je oborio 24 svetska rekorda, a jedan od impresivnijih je to što iz stanja mirovanja dostiže 400 km/h i potpuno se zaustavlja za 25,79 sekunde.

To je ujedno i najsnažniji i najskuplji automobil koji nosi oznaku "Made in Croatia", pošto je kompanija "Rimac" iz Hrvatske, a njen osnivač je Mate Rimac.

Napravljeno je 150 primeraka ovog ekskluzivnog automobila, a nudi se u tri opcije: "GT", "Signature" i "Timeless". 

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Sport

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
Sport

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo

BONUS VIDEO:

#Luka Dončić #košarkaš Luka Dončić #Luka Dončić auto #Luka Dončić vesti #Luka Dončić Instagram #košarka vesti #Hrvatska vesti #NBA vesti #Električni automobil #električni automobili #Rimac Nevera #Rimac Nevera cena #Mate Rimac
Komentari 1
КАКАВ ХАОС У ХУМСКОЈ: Пенал, црвени картон, ма свачега је било на мечу Партизан - Хибернијан

KAKAV HAOS U HUMSKOJ: Penal, crveni karton, ma svačega je bilo na meču Partizan - Hibernijan