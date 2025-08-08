Ron Garan je primer astronauta koji ne samo da je imao značajan uticaj za istraživanje svemira, već je svoju karijeru iskoristio za promovisanje pozitivnih promena na Zemlji. NJegov rad i dalje inspiriše mnoge da veruju u moć međunarodne saradnje i održivih inovacija.

Proveo je neverovatnih 178 dana u svemiru, a svoje iskustvo je preneo u knjizi "The Orbital Perspective: Lessons in Seeing the Big Picture from a Journey of 71 Million Miles", gde je detaljno objasnio kako ga je to potpuno promenilo, posebno njegov pogled na svet.

- Video sam biosferu koja se preliva u duginim bojama i udružuje se sa životom. Nisam video ekonomiju, ali otkako sistemi koje je čovek kreiarao tretiraju baš sve, uključujući i same sisteme za održavanje života naše planete, kao podružnicu globalne ekonomije, jasno je, sa te tačke u kojoj nestaje Zemlja, a počinje svemir, da mi živimo laž - rekao je Garan u intervjuu za "Big Think", a potom je objasnio zašto se promenila njegova perspektiva: Foto: Profimedia

- "Efekat pregleda" opisuje promenu koju astronauti dožive kada vide planetu kako levitira u tami svemira. Kao da nam se upali sijalica i shvatimo koliko smo svi međusobno povezani i zavisni. Čovečanstvo lebdi u mraku, mi vidimo samo mali prikaz stvarnosti - naglašava.

Istakao je zašto ne možemo da rešimo probleme sa kojim se suočavamo.

- Mislimo da znamo celu sliku, dok u stvarnosti vidimo samo mali prikaz . Pošto ne vidimo realnu sliku, nismo u stanju da rešimo mnoge probleme sa kojima se suočavamo. Kao civilizacija trenutno plaćamo visoku cenu toga. Deo razloga zbog kojih ne rešavamo probleme jeste to što nemamo pravu persepktivu, ne bavimo se . To je jedan od razloga... zašto moramo da izađemo iz mraka", rekao je astronaut.

Garan na osnovu svega što je doživeo u svemiru razvio koncept orbitalne perspektive koji je opisao kao "poziv na akciju". Umesto da prvo razmišljaju o ekonomiji i društvu, Garan je pozvao ljude da počnu da pristupaju životu na način koji na prvom mestu koristi čovečanstvu kao celini.

Sajajna karijera Garana

Ron Garan je bivši američki astronaut, inženjer i pilot, koji je bio član nekoliko značajnih misija NASA. Rođen je 30. oktobra 1961. godine u NJujorku. Pre nego što je postao astronaut, Garan je završio osnovne i master studije iz aeronautičkog inženjeringa, što mu je omogućilo da služi kao pilot borbenih aviona u američkom Ratnom vazduhoplovstvu.

Ron Garan je odabran za astronauta 2000. godine, i ubrzo nakon toga počeo je intenzivnu obuku. NJegov prvi let u svemir bio je 2008. godine u sklopu misije STS-124, gde je služio kao specijalista za misiju. Tokom ove misije, posada je isporučila i instalirala jedan od glavnih delova japanskog laboratorijskog modula na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS). Foto: Profimedia

Drugi put je leteo u svemir 2011. godine, kada je proveo više od pet meseci na Međunarodnoj svemirskoj stanici kao član Ekspedicije 27/28. Tokom ovog boravka, Garan je učestvovao u različitim eksperimentima i tehničkim zadacima, uključujući nekoliko svemirskih šetnji, gde je popravljao i održavao spoljne komponente stanice.

Pored svog rada kao astronaut, Garan je poznat po svom doprinosu globalnoj saradnji u svemiru i korišćenju svemirskih tehnologija za poboljšanje života na Zemlji. Jedan je od osnivača projekta Fragile Oasis, online platforme koja povezuje ljude iz celog sveta sa misijom da koriste tehnologiju i kreativne resurse kako bi rešavali izazove s kojima se suočava čovečanstvo.

Nakon što je napustio NASA, Garan je nastavio da se bavi preduzetništvom i globalnim inicijativama, fokusirajući se na održivi razvoj i inovacije. Takođe je aktivan kao javni govornik, gde inspiriše ljude širom sveta da razmišljaju globalno i deluju lokalno kako bi napravili pozitivne promene.

BONUS VIDEO: