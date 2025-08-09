Potpredsednik skupštine Srbije i nekadašnji ministar Edin Đerlek zaprosio je svoju izabranicu Esmaraldu, a tu vest podelio je sa pratiocima na Instagramu.

Foto: ATA images/M. Tešić

NJih dvoje su se uslikali nakon veridbe, te je buduća mlada pokazala i svoj verenički prsten.

Đerlek je u ovoj objavi istakao da je sve što je želeo pronašao u pravo u njoj.

- Ceo život tražio sam iskonsku dobrotu i pronašao sam je u tvom srcu. Od danas, naša priča ima novi početak - napisao je Edin u opisu objave, dok su se u komentarima nizale čestitke.

