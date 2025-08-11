Gabi se poslednjih godina, zbog zdravstvenih problema, povukla iz javnog života, a bila je smeštena u domu.

Prošle godine istaknuta pevačica je doživela povredu kičme zbog čega je bila hospitalozovana u jednom zagrebačkom domu za rehabilitaciju.

- Bolesna sam, imam neku prehladu pa ležim malo, ali lečim se, ide ka boljem, po planu. Još uvek je problem ta kičma, a tu sam jer ne želim da opterećujem svoju porodicu, lepo sam se sklonila u jedan centar u kojem mi je lepo i u kojem brinu drugi za mene, a ne moja porodica. Moj Matija radi i putuje, snajka isto radi, unuka Lu studira i tako dalje. Šta ću, ja nemam nekakve velike novca da idem u neku posebnu banju. Dobro sam, hodam, biću tu još neko vreme i uskoro idem kući tako da budite bez brige - ispričala je Gabi Novak.

Foto: ATA images

 

Kako je rekla u telefonskom razgovoru tada, već nekoliko meseci je u rehabilitacijskom domu, gde joj je bilo izuzetno lepo.

- Svi mi dolaze, svi moji prijatelji, dobri muzičari, kolege zovu i tako dalje, nije me niko zaboravio, niti publika niti moji bližnji - rekla je Gabi za hrvatski Stori i na kraju razgovora uputila jednu važnu poruku.

- Zdravlje je najvažnije u životu što možete imati, Bog neka vam da zdravlja. Čuvajmo se svi i borimo za zdravlje, a ne za druge gluposti - zaključila je doajenka hrvatske muzike.

