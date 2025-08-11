Pevačica Dragica Radosavljević Cakana prepoznatljiva je po ljubavi prema Kosovu i Metohiji, odakle je poreklom, kao i po negovanju srpske tradicije. Ona je nastupila na šestoj po redu Tamburaškoj večeri "Dunavom plovi tambura zvuk", koje je u petak održan na školskom igralištu Osnovne škole Borovo. Ovo naselje i istoimena opšina se nalazi blizini Vukovara u Hrvatskoj.

Cakana je podelila za "Kurir" svoje utiske: 

Foto: Milos Tesic/ATAImages

 

 

- Pozvana sam da budem gost na tradicionalnoj manifestaciji iz Srpskog kulturnog centra Borova. Bio nam je mladi konzul i veoma je bilo posećeno. Nosim sa sobom jedno lepo iskustvo. Iznenadilo me je to da tako svi uglas pevali i raduju se. Veoma lepo i dirljivo što se mene tiče. Muzički sastav tamburaši "Dunavske zore" su savršeni mladi ljudi koji neguju tradiciju i korene naše zemlje. Mnogo mi je bilo emotivno, a ujedno sam bila srećna koliko su dragi ljudi- rekla je pevačica za naš mediji.

 

Opisala je po čemu će ovo veče za nju ostati urezano u sećanju: 

- Izuzetno sam vezana za moje Ksoovo i Metohiju,pa mi je drago da su i u Borovu pevali te numere: "Ej, dragi dragi" i "Srpkinja je mene majka rodila". Baš sam se raznežila, naročito kada sam čula da ih retko posećuju pevači i da su uvek srećni kada im neko dođe - ispričala je Cakana za pomenuti medij. 

