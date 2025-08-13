Suzana Mančić žarila je i palila kao "loto" devojka, potom kao pevačica, a dugo je i u novinarskim vodama.

NJen privatni život oduvek je intrigirao javnost, a pre više godina našla se u centru skandala kada su njeni intimni snimci dospeli u javnost.

- Imala sam sumnje i ja sam istraživala, kopala po sećanjima, po detaljima onda sam ja shvatila da ću da poludim i da odem u totalnu patologiju i rekla sam neka ga nek ide niz vodu ko god da je. Crko dabogda. To sam rekla. Ali ja sam nastavila svoj život i sastavila ga, jer se raspao u tom momentu - rekla je Suzana u emisiji "Pretres" na Hajp televiziji. Foto: M.P./ATAImages

Prema njenim rečima, snimak je bio samo za njene oči, a kameru je lično ona namestila.

- Šta koga briga što sam pristala na to?! Neko voli ovo, neko ono. Uostalom, to je bio moj rad. Ja sam namestila tu kameru. Posle sam pogledala i rekla "dobro je ovo ispalo". I nisam obrisala, što obično radim. Jedan trenutak neopreznosti može posle celog života da te košta - rekla je iskreno Mančićeva.

BONUS VIDEO: