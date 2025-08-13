Suzana Mančić žarila je i palila kao "loto" devojka, potom kao pevačica, a dugo je i u novinarskim vodama.

NJen privatni život oduvek je intrigirao javnost, a pre više godina našla se u centru skandala kada su njeni intimni snimci dospeli u javnost.

- Imala sam sumnje i ja sam istraživala, kopala po sećanjima, po detaljima onda sam ja shvatila da ću da poludim i da odem u totalnu patologiju i rekla sam neka ga nek ide niz vodu ko god da je. Crko dabogda. To sam rekla. Ali ja sam nastavila svoj život i sastavila ga, jer se raspao u tom momentu - rekla je Suzana u emisiji "Pretres" na Hajp televiziji.

Foto: M.P./ATAImages

 

Prema njenim rečima, snimak je bio samo za njene oči, a kameru je lično ona namestila.

- Šta koga briga što sam pristala na to?! Neko voli ovo, neko ono. Uostalom, to je bio moj rad. Ja sam namestila tu kameru. Posle sam pogledala i rekla "dobro je ovo ispalo". I nisam obrisala, što obično radim. Jedan trenutak neopreznosti može posle celog života da te košta - rekla je iskreno Mančićeva.

Pročitajte još

Šta to Lazar Ristovski radi u Grčkoj na moru? (FOTO)

Šta to Lazar Ristovski radi u Grčkoj na moru? (FOTO)

22:07

VOLI VAS BEOGRAD Pozdrav Gabi, pozdrav Dedićima

VOLI VAS BEOGRAD Pozdrav Gabi, pozdrav Dedićima

21:11

BAKA GAGA SAZNALA POL BEBE: Sin i snajka presrećni

BAKA GAGA SAZNALA POL BEBE: Sin i snajka presrećni

20:37

"Đina 2" iz "Srećnih ljudi" u vrtlogu požara u CG (FOTO)

"Đina 2" iz "Srećnih ljudi" u vrtlogu požara u CG (FOTO)

19:41

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Sport

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Sport

CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...

BONUS VIDEO:

#Suzana Mančić #Suzana Mančić intimni snimak #kućni video #voditeljka Suzana Mančić #VIP #Suzana Mančić Instagram
Komentari 17
ИСЛАМИСТИЧКИ МЕДИЈИ ОТКРИЛИ ПРАВИ РАЗЛОГ БЛОКАДЕРСКИХ НАПАДА: Прво рушимо Србију, да бисмо после срушили српство у Бањалуци и Подгорици

ISLAMISTIČKI MEDIJI OTKRILI PRAVI RAZLOG BLOKADERSKIH NAPADA: Prvo rušimo Srbiju, da bismo posle srušili srpstvo u Banjaluci i Podgorici