- To će se dogoditi - izjavio je kratko Vajt prekjuče za Vol Strit Žurnal.

Ideju je prvobitno izneo predsednik Amerike Donald Tramp početkom jula, najavljujući borbu kao deo obeležavanja 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti.

- Svako naše bojište i istorijsko mesto u našim nacionalnim parkovima imaće posebne događaje u čast "Amerike250", i mislim da ćemo čak imati i UFC borbu - rekao je Tramp tokom govora u De Mojnu.

Dodao je da će Vajt organizovati događaj za 20.000 do 25.000 ljudi kao „prvenstvenu borbu“. Foto: Profimedia

Novi medijski ugovor i emitovanje

Vajt je takođe otkrio da će događaj verovatno biti prenošen na CBS-u, kao deo novog sedmogodišnjeg ugovora sa Paramount-om vrednog 7,7 milijardi dolara. Sporazum dolazi u trenutku kada se bliži kraj ugovora UFC-a sa ESPN-om vrednog 550 miliona dolara godišnje.

Vajt, dugogodišnji Trampov saveznik, objasnio je da su mnogi medijski igrači bili zainteresovani, ali da je Paramaunt dao ponudu koju nisu mogli da odbiju.

- U poslednjem trenutku, ovi momci su došli i rekli: "Znate šta? Ne želimo da delimo. Želimo sve" - rekao je Vajt o Paramauntu.

Na pitanje da li bi novi, unosniji ugovor podstakao borce da formiraju sindikat, s obzirom na to da su nezavisni, Vajt je odgovorio:

- Mogu vam reći ovo – od prvog dana, plate boraca su samo nastavile da rastu. Svaki novi ugovor koji dobijemo, definitivno je dobar za borce.

Logistički izazovi i reakcije boraca

Iako je ideja spektakularna, postoje i značajni logistički izazovi.

- Oktagon, kavez u kome se održavaju borbe, teži preko 11 tona - napomenuo je Vajt, napominjući da se UFC borbe obično održavaju na velikim stadionima. Foto: Profimedia

Ipak, Vajt je odlučan. Foto: EPA Konor Mekgregor

- Ovo je tako monumentalno i istorijsko i jednostavno tako kul stvar. Sve što me zanima je Oktagon na travnjaku i borba koja se odvija sa Belom kućom i Vašingtonskim spomenikom kao pozadinom.

- Borci će se zagrevati u Beloj kući. Neverovatno je - zaključio je Vajt.

Na pitanje da li su borci već pokazali interesovanje, Vajt je potvrdno odgovorio: - Apsolutno da.

Među zainteresovanima bili su Konor Mekgregor, koji se nije borio od 2021. godine, i DŽon DŽouns, koji je za ovu priliku nagovestio mogući povratak iz penzije.

