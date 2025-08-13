Udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović odlučila je da će prodati skroo sve luskuzne automobile koje je za života direkotr i osnivač Granda kupio - i to zbog jasnog razloga.

Poznato je da je Saša za života bio kolekcionar skupocenih automobila među kojima su i oni čija vrednost je 500.000 evra.

"Lambordžini", "ferari", "porše", sve ove automobile, čija vrednost je blizu milion evra, Suzana je odlučila da proda. Foto: Novosti

- Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od dece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja.

Suzana je otkrila i zbog čega će prodati Sašine "ljubimce" koje je godinama unazad uvrstio u svoju kolekciju. Foto: ATA images

- Deca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim „smarta“, tako da meni ni „ferari“, ni „lamborgini“ nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primećena. Živim za druge stvari koje nemaju cenu – okrenuta sam Bogu i duhovnim vrednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrednije - rekla je Suzana Jovanović za Skandal.

Podsetimo, Saša Popović je ranije govorio da poseduje vozni park u vrednosti od oko 900. 000 evra, a za Grand je otkrio od kada datira njegova ljubav prema luksuznim automobilima.

- Kada smo 1983. godine krenuli na onu veliku turneju, puno smo para zarađivali. Milione. I to je sve išlo regularno, plaćali smo poreze. U to vreme je sve išlo preko tzv SDK, pa preko žiro računa i imali smo zaista puno para, ali to su bile godine pod sloganom "imaš kuću, vrati stan". Imaš stan, ne možeš da kupiš kuću, ne možeš ni lokale jer su u državnom vlasništvu. Gde smo trošili pare? Na automobile. Ja najviše. Prvi sam kupovao sve modele Mercedesa ’83, četvrte, pete… Od tada mi je ta ljubav prema automobilima. Naravno, 1993. kada sam izgubio pare kod Dafine, ostao sam klot. Bez ijednog dinara i bez ijedne marke i četiri godine sam se vozio autobusom - ispričao je jednom prilikom Saša Popović. Foto: ATA images

Saša Popović bio je ponosni vlasnik brojnih skupocenih automobila. U njegovoj kolekciji nema čega nema - od Ferarija, Lamborginija, Mercedesa...

Jedan od poslednjih automobila koji je pazario krajem decembra 2023. godine, je moćni, crveni Ferari za koji je iskeširao čak 500.000 evra.