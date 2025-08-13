Požari izazvani visokim temperaturama (neretko se na sve to dodaje i ljudski faktor) širom regiona zadaju velike muke stanovništvu. Prave ogromne štete, a bilo je i onih najtežih gubitaka - ljudskih žrtava. Pored Crne Gore, i Albanija se bori sa brojnim požarima širom zemlje već danima. Veliki požar zahvatio je danas selo Lekel u Tepeleni, na jugu Albanije, napravivši veliku materijalnu i istorijsku štetu.

U požaru je stradala i obližnja pravoslavna crkva "Sveti Ilija". Stanovnici traže hitnu pomoć kako bi se nosili sa situacijom.

Požar nije uništio samo šume i useve, već i kulturnu baštinu područja poput pravoslavne crkve "Sveti Ilija" koja je potpuno uništena.

Vatra je osim pravoslavnog hrama uništila šume, kuće, tri štale i životinje. Situaciju je pogoršala eksplozija dve bombe koje su preostale iz Drugog svetskog rata, što je povećalo rizik za i spasilačke timove i stanovnike koji su panično bežali iz svojih kuća.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JOQ Albania (@joqalbania)

Videozapisi s mesta događaja prikazuju dramatičnu situaciju, dok stanovnici apeliraju za hitnu pomoć. Traže više vatrogasaca i podršku kako bi se nosili s plamenom koji se i dalje širi.

(argjiroja.net)

#požar #vatrogasci #gori crkva #Albanija vesti
