Prostire se na oko 344 kilometara kvadratnih i poseduje infrastrukturu vrednu oko 15 milijardi doalra, uz više od 5.500 vojnog i civilnog osoblja.

Tokom Hladnog rata, baza je zaigrala ključnu ulogu u nadgledanju i odvraćanju Sovjetskog saveza. Danas, i dalje aktivno služi u nadzoru ruskih vojnih aktivnosti - uključujući presretanja ruskih aviona.

Na bazi i u njenom okruženju živi preko 32.000 pripadnika vojske i njihovih porodica - što čini oko 10 odsto ukupnog stanovništva Enkoridža.

Asošiejted Pres naglašava ironičan izbor lokacije. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo američka vazduhoplovna baza Elmendorf-Ričardson

"Baza koja je decenijama služila za odbranu od Sovjeta, sada će ugostiti ruskog predsednika.

Bazom i dalje upravljaju važni avioni kao što je F-22 Raptor. Odluka je deo strategije za pružanje bezbednog okruženja za diplomatske razgovore".

Skaj njuz ističe strateški značaj baze:

"Sigurnost, geografska izolacija, blizina Rusije - Aljaska je naročito pogodna jer je među manjim brojem zemalja koje ne priznaju jurisdikciju Međunarodnog krivičnog suda (ICC), što omogućava bezbedan dolazak Putina." Foto: Profimedia vojna baza Elmendorf-Ričardson

Britanski abloid "San" dodaje da u bazi boravi preko 32 000 vojnog osoblja, te da je lokacija izabrana upravo zbog sigurnosti. Takođe, napominje istorijski presedan susreta: tadašnji američki predsednik Ričard Nikson sastao se sa japanskim carem Hirohitom upravo tu 1971. godine.

Baza Elmendorf-Ričardson je vojni objekat Sjedinjenih Država u Enkoridžu, na Aljasci. To je zajednička baza formirana od vazduhoplovne baze Elmendorf Ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Država i baze Fort Ričardson Vojske Sjedinjenih Država, koje su spojene 2010. godine. Susedni objekti su zvanično objedinjeni od strane Komisije za zatvaranje i preuređenje baza iz 2005. godine.

NJena misija je da podrži i brani interese SAD u Azijsko-pacifičkom regionu i širom sveta obezbeđivanjem jedinica koje su spremne za projekciju vazdušne snage širom sveta i baze koja je sposobna da ispuni zahteve Indo-pacifičke komande Sjedinjenih Država (USINDOPACOM) za raspoređivanje i propusnost na terenu. Foto: Shutterstock

To je dom štaba, Aljaske komande (ALCOM), Aljaskog NORAD regiona (ANR), Zajedničke operativne grupe - Aljaska (JTF-AK), Jedanaeste vazduhoplovne armije (11 AF), 673. krila vazduhoplovne baze, 3. krila, 176. krila i drugih jedinica.

Pre godinu dana u bazi poginuo vojnik

Inače, američki pilot stacioniran u zajedničkoj bazi Elmendorf-Ričardson poginuo je na dužnosti pre nešto više od godinu dana dok je obavljao održavanje borbenog aviona.

Narednik Američkog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva Čarls Kramlet iz Ilinoisa imao je samo 25 godina.

Prema saopštenju JBER-a, Kramlet je radio u bazi u Enkoridžu nešto više od mesec dana pre svoje tragične smrti.

Kako će Putin stiži do Aljaske

Predsednički avion Ruske Federacije će za Aljasku leteti preko Beringovog moreuza, čime bi se izbegao prelet međunarodnih voda i ušao u američki vazdušni prostor direktno iz ruskog. Foto: Profimedia

U petak će Federalna uprava za avijaciju SAD (FAA) zatvoriti deo neba iznad Aljaske kako bi omogućila nesmetan i bezbedan dolazak ruskog predsednika Vladimira Putina.

Samit, koji će biti održan u najvećem gradu Aljaske, biće Putinova prva poseta SAD-u u poslednjih deset godina, kao i njegov prvi lični susret sa Trampom otkako je američki lider preuzeo funkciju 20. januara. Foto: Profimedia

Trampova administracija je sastanak predstavila kao mogući proboj u mirovnom procesu, iako ukrajinski i evropski zvaničnici ostaju oprezni prema pregovorima u kojima Kijev ne učestvuje. Sam Tramp je razgovore opisao kao „sastanak za procenu“ spremnosti Rusije na mir.

