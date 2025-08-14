Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je nastao u Ulcinju, kada ga je jedan Albanac prepoznao i prišao mu, te ga snimao dok su razgovarali u plićaku.

Sejo je sedeo u moru i razgovarao sa čovekom koji ga je snimao.

- Ovde smo u Ulcinju, u Crnoj Gori i slučajno sam sreo našu legendu, Sejo Kalača. Nismo se videli 20 godina iz diskoteke kada se napio kao letva, jedva sam ga doveo do kuće. Sejo, kako si? Šta radiš? - upitao ga je čovek koji ga je snimao. - Otkud ti da dođeš ovde na albansku teritoriju iz Hrvatske? - zatim je dodao čovek.

- Jel ovo srpska ili albanska? - upitao je Kalač, pa probao da se našali: - Neka je, neka je, mašala, što ne bih bio? Znaš kako, svi smo naši samo jaši.

- Ja gledam ovaj čovek mi negde poznat i kažem mu: "Imaš lice ako Sejo Kalač", kaže on: Ja sam Sejo - objasnio je potom autor snimka.

Na samom kraju ga je zamolio da mu zapeva nešto.

- Kakvu hoćeš, srpsku, šiptarsku? Koju hoćeš - upitao ga je Sejo.

Sve ovo zgorzilo je korisnike društvenih mreža koji su osudili čoveka koji ga je snimao:

"Vi ste ga stavili na stub srama, kako vas nije sramota. Sejo je odavno propao, posle ovoga nemam ni želju da čujem njegovu pesmu", "Čoveka samo brukaju", "Jeste se nalio, momački", "Ovo liči na maltretiranje", "Odrađeno neljudski", "Pazi da ti ne ukradu telefon", ređali su se komentari.

