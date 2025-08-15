Dugovečnost pre Potopa

Prema Starom zavetu, posebno u Knjizi Postanja, ljudi su pre Velikog potopa živeli znatno duže nego što je to slučaj danas. Evo nekoliko primera:

  • Adam – 930 godina
  • Set – 912 godina
  • Enos – 905 godina
  • Metuzalem – 969 godina (najduže živela osoba u Bibliji)
  • Noje – 950 godina

Teolozi objašnjavaju da su ovakve godine deo Božijeg plana u ranim fazama čovečanstva, kada su ljudi bili bliže savršenstvu stvorenja i imali drugačije uslove života.

Promena nakon Potopa

Nakon Potopa, Biblija beleži da se ljudski životni vek postepeno skraćuje. U Postanju 6:3 Bog kaže:

„Dani čovekovi biće sto i dvadeset godina.“

Ovo ne znači da je ta granica odmah stupila na snagu, ali posle nekoliko generacija primećuje se značajan pad dugovečnosti. Na primer:

  • Avram – 175 godina
  • Isak – 180 godina
  • Jakov – 147 godina
  • Mojsije – 120 godina

Razlozi za skraćenje životnog veka

Postoje različita tumačenja zašto su ljudi u Bibliji nekada živeli mnogo duže:

  • Teološko objašnjenje – U ranoj istoriji čovečanstva ljudi su bili bliži Božijoj prvobitnoj zamisli, manje pogođeni posledicama greha, pa im je život bio produžen.
  • Ekološki uslovi – Pre Potopa, prema nekim tumačenjima, Zemlja je imala drugačiju klimu i atmosferu, što je čuvalo zdravlje ljudi.
  • Simbolično tumačenje – Pojedini naučnici smatraju da su brojevi možda imali simboličko značenje, naglašavajući čast i mudrost, a ne isključivo stvarne godine.

