Dugovečnost pre Potopa
Prema Starom zavetu, posebno u Knjizi Postanja, ljudi su pre Velikog potopa živeli znatno duže nego što je to slučaj danas. Evo nekoliko primera:
- Adam – 930 godina
- Set – 912 godina
- Enos – 905 godina
- Metuzalem – 969 godina (najduže živela osoba u Bibliji)
- Noje – 950 godina
Teolozi objašnjavaju da su ovakve godine deo Božijeg plana u ranim fazama čovečanstva, kada su ljudi bili bliže savršenstvu stvorenja i imali drugačije uslove života.
Promena nakon Potopa
Nakon Potopa, Biblija beleži da se ljudski životni vek postepeno skraćuje. U Postanju 6:3 Bog kaže:
„Dani čovekovi biće sto i dvadeset godina.“
Ovo ne znači da je ta granica odmah stupila na snagu, ali posle nekoliko generacija primećuje se značajan pad dugovečnosti. Na primer:
- Avram – 175 godina
- Isak – 180 godina
- Jakov – 147 godina
- Mojsije – 120 godina
Razlozi za skraćenje životnog veka
Postoje različita tumačenja zašto su ljudi u Bibliji nekada živeli mnogo duže:
- Teološko objašnjenje – U ranoj istoriji čovečanstva ljudi su bili bliži Božijoj prvobitnoj zamisli, manje pogođeni posledicama greha, pa im je život bio produžen.
- Ekološki uslovi – Pre Potopa, prema nekim tumačenjima, Zemlja je imala drugačiju klimu i atmosferu, što je čuvalo zdravlje ljudi.
- Simbolično tumačenje – Pojedini naučnici smatraju da su brojevi možda imali simboličko značenje, naglašavajući čast i mudrost, a ne isključivo stvarne godine.