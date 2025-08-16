Tačnije, Jovana je pokazala trudnički stomak.

Za Espreso je Tomićeva na početku otkrila kako uopšte podnosi trudnoću.

– Hvala na pitanju, super! Snimam, radim, treniram, izlazim, uživam. Foto: Instagram printskrin/jovi_tomi

Svadba Jovane i Uroša je delovala kao tajna svadba, pa je buduća majka otkrila da li su njenom dragom zamerile kolege košarkaši zbog toga što nisu pozvani na svadbu.

– Haha nismo se tajno venčali, samo smo odlučili da to bude intimnija i porodična varijanta ove godine - rekla je za Jovana i dodala:

– Veću gala svadbu smo svejedno planirali sledeće godine. I prvobitno, pre nego što smo se odlučili za ovu proslavu, tako da sledeće godine pravimo feštu. Foto: Instagram printskrin/jovi_tomi

A što se tiče pola deteta, Jovana je kratko dodala:

- Još uvek ne znamo pol bebe, a za ime imamo dosta ideja, pa ćemo valjda uspeti da se odlučimo za jedno.

(Espreso)

