Devojka Leonarda Dikaprija, manekenka Vitorija Čereti (27), objavila je na Instagramu fotografije i snimke sa letovanja.

Među fotkama se našla i jedna na kojoj pozira bez gornjeg dela bikinija.

Menakenka vreme provodi na jahti i pored bazena, a pratiocima je poručila: "Pronađite me na suncu".

Foto: Instagram/vittoria

 

 

Vitorija i Leonardo su u vezi od avgusta 2023, nedavno su se zajedno pojavili na venčanju DŽefa Bezosa i Loren Sančez. 

Osim toga, uhvaćeni su i na luksuznoj jahti u Sen Tropeu.

 

 

Dikaprio je u skorijem intervjuu priznao da sa 50 godina nema vremena za površne veze i da želi više iskrenosti u ljubavnom životu.

Podsetimo, pre Vitorije, bio je u vezi sa Kamilom Morone pet godina, a povezivan je i sa brojnim manekenkama, zbog čega je često kritikovan da izlazi samo sa devojkama mlađim od 25 godina.

