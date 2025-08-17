Kosmički reflektor se upravo pojačava: ulazimo u sezonu pomračenja sa dva moćna nebeska događaja koja će prodrmati naše živote na najtransformativnije načine. Od 7. septembra očekuje nas totalno pomračenje Meseca u Ribama, a 21. septembra delimično pomračenje Sunca u Devici.

Foto: Profimedia

Pomračenja deluju u šestomesečnom ciklusu. Teme koje se sada pojave nastaviće da se razvijaju sve do marta 2026.

Budite fleksibilni, verujte procesu i ne opirite se promenama koje se dešavaju. Ponekad univerzum mora da uzdrma naše pažljivo isplanirane planove kako bi nas usmerio ka nečemu daleko boljem nego što smo mogli da zamislimo.

U nastavku saznajte šta očekuje svaki horoskopski znak:

Ovan

Vaša spiritualna strana sada jače nego ikada traži fokus dok lunarno pomračenje u Ribama utiče na vašu dvanaestu kuću snova i podsvesti. Možda ćete biti privučeni meditacijom ili drugim praksama. Solarno pomračenje u Devici zatim ove uvide smešta u vašu šestu kuću svakodnevnih rutina, što će vam omogućiti da izgradite zdravije navike koje podržavaju vaš razvoj.

Bik

Prijateljstva dolaze u prvi plan. Lunarno pomračenje u Ribama u vašoj jedanaestoj kući može otkriti koje veze zaista hrane vašu dušu, a koje vas iscrpljuju. Očekujte iznenađenja u vašem društvenom krugu. Solarno pomračenje u Devici aktivira vašu petu kuću kreativnosti i romantike, podstičući vas da se autentičnije izrazite i možda pronađete ljubav kroz zajednička interesovanja. Foto: Profimedia

Blizanci

Transformacija karijere je pred vama, bili vi spremni ili ne. Lunarno pomračenje u Ribama osvetljava vašu desetu kuću reputacije i profesionalnog života: možete dobiti neočekivano priznanje ili osećati poziv na potpuno drugačiji put. Solarno pomračenje u Devici zatim osvetljava vašu četvrtu kuću doma i porodice, sugerišući da će ove karijerne promene uticati i na privatni život.

Rak

Vaš pogled na svet širi se izvan zone komfora. Lunarno pomračenje u Ribama u vašoj devetoj kući donosi prilike za viši nivo obrazovanja, putovanja ili duhovnog istraživanja. Možda ćete nešto objaviti ili doživeti duboko filozofsko prosvetljenje. Solarno pomračenje u Devici pomaže vam da ove nove perspektive jasno komunicirate sa najbližima.

Lav

Duboka transformacija u vezi sa zajedničkim resursima i intimnošću se odvija. Lunarno pomračenje u Ribama aktivira vašu osmu kuću finansija: očekujte otkrića o novčanim pitanjima ili duboko emotivno isceljenje. Solarno pomračenje u Devici u vašoj drugoj kući ličnih vrednosti i prihoda pomaže vam da izgradite finansijsku osnovu na čvršćim temeljima.

Devica

Ovo je vaš trenutak da zablistate. Lunarno pomračenje u Ribama u vašoj sedmoj kući donosi otkrića u vezi; partnerstva se ili produbljuju ili prirodno završavaju. Solarno pomračenje u vašem znaku 21. septembra je poput kosmičkog rođendanskog poklona: nudi vam novi početak i priliku da se reintegrišete. Foto: Profimedia

Vaga

Zdravlje i radne rutine doživljavaju veliki preokret. Lunarno pomračenje u Ribama u vašoj šestoj kući može otkriti zdravstvene probleme kojima je potrebna pažnja ili koji će vas naterati da potpuno transformišete dnevni raspored. Solarno pomračenje u Devici u vašoj dvanaestoj kući sugeriše da otpuštate stare obrasce koji više nisu dobri za vas. Odmor i refleksija su sada ključni.

Škorpija

Kreativno samoizražavanje dobija novu dimenziju. Lunarno pomračenje osvetljava vašu petu kuću kreativnosti, romantike i dece. Očekujte iznenadne događaje u bilo kojoj od ovih oblasti. Možda ćete se zaljubiti ili otkriti skriveni umetnički talenat. Solarno pomračenje u Devici u vašoj jedanaestoj kući pomaže vam da pronađete svoju zajednicu istomišljenika.

Strelac

Dinamika doma i porodice doživljava drastične izazove. Lunarno pomračenje u Ribama u vašoj četvrtoj kući može doneti promene u nekretninama, porodična otkrića ili duboku potrebu da kreirate duhovno ispunjeniji životni prostor. Solarno pomračenje u Devici u vašoj desetoj kući sugeriše da će ove novine zapravo unaprediti vašu profesionalnu reputaciju i karijerne perspektive.

Jarac

Komunikacija i učenje su prioriteti tokom ove sezone pomračenja, Jarčevi. Lunarno pomračenje u Ribama u vašoj trećoj kući donosi važne razgovore sa braćom, sestrama ili komšijama, a možda ćete biti pozvani da radite na nečemu potpuno novom. Solarno pomračenje u Devici u vašoj devetoj kući uticaće na vaše obrazovanje. Foto: Profimedia

Vodolija

Finansije zahtevaju vašu pažnju na neočekivane načine. Lunarno pomračenje u Ribama u vašoj drugoj kući prihoda i vrednosti može doneti iznenadne prilike ili vas naterati da preispitate šta zaista cenite. Solarno pomračenje u Devici zatim se fokusira na zajedničke resurse – investicije, zajmove...

Ribe

Ovo je vreme za veliku ličnu transformaciju. Lunarno pomračenje u vašem znaku je poput duhovnog ponovnog rođenja: pozvani ste da prigrlite svoju najautentičniju, intuitivnu stranu. Solarno pomračenje u Devici u vašoj sedmoj kući donosi ovu novu verziju vas u vaše najbliže odnose, gde će partneri slaviti vaš rast.

(Stil)

BONUS VIDEO: