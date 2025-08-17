Pevačica je naglasila kako ona o njemu nikada ružno nije govorila, te da želi da tako i ostane.

Sve što čovek kaže o drugome, po njenom mišljenju, pre svega govori o njemu.

- Zaista nemam pojma što se uhvatio za mene, niti me interesuje. Želim mu puno zdravlja i neka je živ svojoj deci. To je otac moje dece, star čovek, nek je živ i zdrav. Šta da vam kažem? Sve što čovek kaže o drugome, pre svega, govori o njemu. Svako danas ima pravo da kaže šta god hoće o svakome, nažalost... Nikada nisam rekla ništa ružno o njemu, za ceo moj život i za svih 35 godina koliko smo razvedeni. Uvek sam lepo pričala o njemu, neka tako i ostane - istakla je Goca , a potom dodala kako takođe nikome ne želi ni da se pravda, zbog bilo čega.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

- Nikada se ni sa kim nisam svađala, nikoga nisam vređala. Stvarno ne želim da komentarišem. Sa njim imam decu koju neizmerno volim. Zna se kakve su majke, zna se o meni sve. Prema tome, da se sada pravdam meni je iluzorno, glupo i besmisleno - zaključila je ona.

Podsetimo, Gordana i Milutin u braku su dobili dvoje dece, ćerku Mariju i sina Miloša, kojima su oboje posvećeni. Zabavljali su se, prema biografskim podacima pevačice koji su dostupni i onlajn, nešto više od pet godina pre nego što su jedno drugom izgovorili sudbonosno "da". Posle oko 15, rešili su da se razvedu.

Pročitajte još

BEZ GAĆICA: Dua Lipa u provokativnoj haljini

BEZ GAĆICA: Dua Lipa u provokativnoj haljini

21:54

TAJNA "VRUĆEG VETRA": Ko je bio Šurda u stvarnom životu?

TAJNA "VRUĆEG VETRA": Ko je bio Šurda u stvarnom životu?

20:26

POSLE PRESUDE: Mirjana otkrila svoje planove

POSLE PRESUDE: Mirjana otkrila svoje planove

18:58

VOLELA ZAHARA: "Razume se u ženu kao u violinu - bilo divno"

VOLELA ZAHARA: "Razume se u ženu kao u violinu - bilo divno"

16:09

(Informer)

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...
Sport

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)
Sport

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

BONUS VIDEO:

#Goca Lazarević #Milutin Popović Zahar #Zahar #VIP
Komentari 0
ПИТАЊЕ ЈЕ ДАНА КАДА ЋЕ ОТВОРЕНО ДА УБИЈАЈУ НА УЛИЦИ Вучић: Земља нам је у великој опасности, банда влада улицама! Победићемо ово зло заједно

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno