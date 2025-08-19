Pevač se nedavno prisetio svojih karijernih početaka, ali je otkrio da se ne stidi svog porekla i da će ga uvek ponosno isticati.

- Nisam voleo da idem nigde po emisijama, jer nisam imao šta da kažem. Svi stari hitovi su na Jutjubu i publika može da ih sluša - rekao je Miloš koji se osvrnuo na svoje detinjstvo.

- Ja sam jednostavno obično seljačko dete iz naroda koje je čuvalo svoje ovce, sviralo frulu, pevala mu majka, otac, sestra, deda. Živeo sam sa narodom, u narodu sam i postao, znam kako narod diše i to je osnova da bih odabrao pesmu. Ja sam deo tog naroda, moju publiku izuzetno poznajem - istakao je pevač i spomenuo pokojnog autora mnogih hitova Docu Ivankovića koji je zaslužan i za njegovu karijeru.

Foto. V. Danilov

 

- On me je stvorio, on je u meni prepoznao pevača. Jednom prilikom mi je rekao da moram da pevam narodne pesme, rekao mi je ‘Tebe slušaju kuvarice, konobarice, čistačice… Ti si narodni čovek, nemoj da praviš neke gluposti i ludila, ti si narodni pevač,pevaj narodu’. On je stvorio moju karijeru.

Bojanić je rođen Rođen je 16. oktobra 1950. u Bijeljini. Živeo je u Ruhotini, a u Srbiju se preselio još u mladosti. Živi u Novom Sadu, a ima kuću i u Beogradu i na Crnogorskom primorju.

Pročitajte još

SMRŠALA 12 KILOGRAMA Pevačica pokazala zavidnu liniju (FOTO)

SMRŠALA 12 KILOGRAMA Pevačica pokazala zavidnu liniju (FOTO)

08:17

BIO SAM SA UDATIM ŽENAMA: Amar Gile o burnom ljubavnom životu

BIO SAM SA UDATIM ŽENAMA: Amar Gile o burnom ljubavnom životu

07:41

VIDELA NALAZE: Rozgi se pogoršalo zdravstveno stanje

VIDELA NALAZE: Rozgi se pogoršalo zdravstveno stanje

18:39

MNOGI SE IZNENADE: Evo koliko je zapravo Ćana visoka

MNOGI SE IZNENADE: Evo koliko je zapravo Ćana visoka

13:53

(Grand)

AMERI U NEVERICI: Videli ono što je Nikola Jokić uradio u Nemačkoj i ostali zatečeni (VIDEO)
Sport

AMERI U NEVERICI: Videli ono što je Nikola Jokić uradio u Nemačkoj i ostali zatečeni (VIDEO)

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...
Sport

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

BONUS VIDEO:

#Miloš Bojanić #pevač Miloš Bojanić #Miloš Bojanić poreklo #VIP
Komentari 0
КАКВЕ ВЕСТИ ПРЕД ЕВРОБАСКЕТ! Србија добија појачање о коме је маштала?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?