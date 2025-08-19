Pevač se nedavno prisetio svojih karijernih početaka, ali je otkrio da se ne stidi svog porekla i da će ga uvek ponosno isticati.

- Nisam voleo da idem nigde po emisijama, jer nisam imao šta da kažem. Svi stari hitovi su na Jutjubu i publika može da ih sluša - rekao je Miloš koji se osvrnuo na svoje detinjstvo.

- Ja sam jednostavno obično seljačko dete iz naroda koje je čuvalo svoje ovce, sviralo frulu, pevala mu majka, otac, sestra, deda. Živeo sam sa narodom, u narodu sam i postao, znam kako narod diše i to je osnova da bih odabrao pesmu. Ja sam deo tog naroda, moju publiku izuzetno poznajem - istakao je pevač i spomenuo pokojnog autora mnogih hitova Docu Ivankovića koji je zaslužan i za njegovu karijeru. Foto. V. Danilov

- On me je stvorio, on je u meni prepoznao pevača. Jednom prilikom mi je rekao da moram da pevam narodne pesme, rekao mi je ‘Tebe slušaju kuvarice, konobarice, čistačice… Ti si narodni čovek, nemoj da praviš neke gluposti i ludila, ti si narodni pevač,pevaj narodu’. On je stvorio moju karijeru.

Bojanić je rođen Rođen je 16. oktobra 1950. u Bijeljini. Živeo je u Ruhotini, a u Srbiju se preselio još u mladosti. Živi u Novom Sadu, a ima kuću i u Beogradu i na Crnogorskom primorju.

(Grand)

