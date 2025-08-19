Šokantno otkriće izazvalo je zabrinutost javnosti i stručnjaka, jer se sumnja da je uzrok trovanje rodenticidom - hemijskim sredstvom namenjenim suzbijanju glodara.

- Ovde nije reč o blago plavoj nijansi, već o jarko plavoj, gotovo fluorescentnoj boji - izjavio je Den Burton, vlasnik firme Urban Trapping Wildlife Control, za Los Anđeles Tajms.

Stručnjaci upozoravaju građane da ni pod kojim uslovima ne konzumiraju meso ovih životinja, jer je plava pigmentacija indikator da su verovatno unele rodenticid obojen radi lakšeg raspoznavanja.

Ova supstanca je antikoagulant, koji izaziva teška unutrašnja krvarenja i može biti fatalna, prenosi Dejli mejl.

Istraga je pokazala da su kontaminirane svinje mogle pojesti otrovne zamke, ali i glodare koji su prethodno uginuli od rodenticida. Time se toksin dalje širi kroz lanac ishrane, ugrožavajući druge životinjske vrste, uključujući jelene, medvede i guske - ali i ljude, ukoliko bi konzumirali plavo meso.

Foto: D. Dozet

- Lovci treba da budu svesni da meso divljači, poput svinja, jelena, medveda i gusaka, može biti kontaminirano ukoliko je životinja bila izložena rodenticidima - istakao je Rajan Burbur, koordinator za ispitivanje pesticida iz Kalifornijskog odeljenja za ribu i divljač.

Posebno se naglašava da toksin ostaje aktivan u tkivu životinje nakon smrti, pa čak i nakon termičke obrade mesa, čime direktno ugrožava zdravlje ljudi i stanovnika prirode. Foto: Shutterstock

Divlje svinje na udaru i 2015.

Klinički znaci kod ljudi i životinja uključuju letargiju, slabost i simptome povezane sa gubitkom krvi.

Ovo, međutim, nije prvi slučaj da divlje svinje u Kaliforniji imaju plave masne naslage. Još 2015. godine objavljene su slične fotografije, iako su tada ostali delovi - meso i krv, izgledali normalno. Te fotografije možete pogledati OVDE.

Zbog opasnosti od sekundarne intoksikacije, nadležne službe apeluju na građane i lovce da odmah prijave svako novo otkriće životinja sa plavim tkivom i da ni u kom slučaju ne koriste njihovo meso za ishranu.

Inače, Den Barton je pre mnogo godina u Kaliforniji čuo za svinje sa električno plavim mesom od jednog veterana sa kojim je lovio, ali je to odbacio kao urbanu legendu. Kada je prošlog februara rasporio mrtvu divlju svinju u okrugu Monterej, u Kaliforniji, bio je iznenađen kada je ispod kože video plavu masnoću - živopisnu plavu, piše Nacionalna geografija.

Boja je poticala od plave boje otrova za glodare, ispravno je pretpostavio, tačnije od mamca protiv antikoagulansa koji sadrži hemikaliju difacinon. Obavestio je Kalifornijski departman za ribu i divlje životinje, koji je potvrdio prisustvo difacinona i uzbunio lokalne lovce. Ovo nije bio prvi put.

Difacinon je hemikalija čija je upotreba ograničena u Kaliforniji i namenjena je samo u određenim okolnostima za kontrolu zaraze. Država strogo reguliše antikoagulansne rodenticide, ali ne sprovodi potpunu zabranu. Tako da se i dalje pojavljuje tamo gde ne bi trebalo: u telima mnogih kultnih kalifornijskih životinja uključujući kondore, crne medvede, risove i divlje svinje. Foto: California Department of Fish and Wildlife

Mesecima nakon što je Barton u martu poslao uzorak mesa kalifornijskoj službi za hranu i piće (DFW) na laboratorijsko testiranje, agencija je 30. jula objavila saopštenje u kojem upozorava lokalne lovce da „budu oprezni prilikom lova na divljač i da budu svesni potencijalnih rizika“.

Saopštenje možete pročitati OVDE.

U velikim dozama, difacinon izaziva jaka krvarenja kod ljudi i drugih sisara koja na kraju mogu biti fatalna. Nema mnogo naučnih podataka koji bi detaljno objasnili koliko mesa divljači, i na kom nivou kontaminacije, osoba može da pojede pre nego što se razboli. Jedna studija iz 2011. godine otkrila je da kuvanje ne bi učinilo meso bezbednim, piše Nacionalna geografija.

Nijedna druga životinja sa ovim simptomima nije prijavljena u okrugu Monterej od marta, rekla je Kristen Kelum, službenica za informisanje u Kalifornijskom odeljenju za ribu i divlje životinje.

Kalifornijska divlja svinja dospela je na naslovne strane pre deset godina zbog svoje bizarne masti boje kobalta. A kalifornijski lovci su upozoreni na kontaminaciju difacinonom 2021. godine, nakon što je jato gusaka sa plavim iznutricama pronađeno u oblasti zaliva San Franciska.

