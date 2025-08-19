Brutalizam je stil proizašao iz moderne arhitekture, a razvijao se u period između 50-ih i 70-ih godina prošlog veka, ali se u bivšoj Jugoslaviji ovaj arhitektonski pravac zadržao daleko duže.

Građevine u ovom stilu su najčešće monumentalne i karakterišu ih izražena geometrija, te upotreba tamnih, grubih materijala poput betona, stakla, čelika i kamena. U Prištini se nalazi jedan baš takav primerak.

Brutalistička arhitektura bila je posebno popularna u evropskim komunističkim zemljama u koje se ubrajala i Jugoslavija, pa i dan danas ovo nasleđe boji Srbiju i zemlje regiona. Zdanja u ovom stilu neprekidno nailaze na podeljena mišljenja, a dok ih jedni smatraju remek delima arhitekture, mnogi ih bez razmišljanja ubrajaju u najružnije građevine na svetu.

Narodna biblioteka takozvanog Kosova - jedna od najružnijih zgrada na svetu?

Jedno od zdanja koje je i zvanično dospelo na listu najružnijih na planeti jeste Narodna i univerzitetska bibilioteka Kosova u Prištini. Naime, ova građevina dva puta je završila na ne tako laskavim listama koje su se bavile najružnijim objektima širom sveta.

Pročitajte još

"SIVA GOLUBICA": Ko je žena sa čuvene hiljadarke SFRJ?

"SIVA GOLUBICA": Ko je žena sa čuvene hiljadarke SFRJ?

08:00

160 mesta na prostoru SFRJ ima ISTO IME! Znate li KOJE?

160 mesta na prostoru SFRJ ima ISTO IME! Znate li KOJE?

14:46

JEDINI POBEGAO S G. OTOKA: Optužen da je hteo da ubije TITA

JEDINI POBEGAO S G. OTOKA: Optužen da je hteo da ubije TITA

12:54

"Sebe smatram Jugoslovenom - takav ću ostati do kraja"

"Sebe smatram Jugoslovenom - takav ću ostati do kraja"

08:31

Prvi put je 2009. zauzela deveto mesto na spisku koji su sastavili korisnici sajta "Virtualtourist.com", a drugi put ju je 2011. britanski "Telegraf" rangirao kao treću na listi sa 21 najneprivlačnijom zgradom na svetu.

Narodna bibiloteka Kosova nalazi se u centru Prištine i zvanično je završena i otvorena 1982. godine, a projektovao ju je hrvatski arhitekta Andrija Mutnjaković. Kada je Mutnjaković dobio zadatak da osmisli biblioteku napetost između albanskog i srpskog stanovništva na Kosovu je već bila opipljiva, pa je on tražio simbol koji bi mogao da zadovolji obe strane.

Opredelio se za kocku i kupolu, kao zajedničke karakteristike otomanskog i vizantijskog arhitektonskog stila koji su definisali izgled čitavog regiona. Ipak, i dan danas su na ovom objektu najupečatljivije kupole od pleksigasa kojih ima ukupno 74, a za koje se priča da predstavljaju keče, tradicinalnu albansku kapu. Ipak, to nije zvanično potvrđeno, a postoje oni koji smatraju da ove kupole treba da asociraju na mozak.

Pored kupola, upečatljivo je i to što je čitav objekat prekriven metalnom konstrukcijom koja neke podseća na mrežu, neke na saće. Mnogi ovu biblioteku porede i sa iskrivljenim Tetrisom i video-igrom Minecraft, zbog činjenice da se sastoji od niza kockastih jedinica koje se spajaju u jednu celinu.

Komentari na društvenim mrežama su brojni i različiti, a iako se ne slažu svi u tome da je ovo najružnija zgrada na svetu, svi su saglasni u oceni da jeste najbizarnija.

"Perverzno je ružna i ovo je bez sumnje jedna od najčudnijih zgrada koju ćete ikada videti. Neoprostivo je ružna, bizarna i nezaboravna", "Meni je ovo veoma interesantno, a ne ružno", "Odvratno", "Zastrašujuće i užasno, ali svakako jedinstveno", "Duboko neprijatna zgrada, ali razumem zašto je neki ljudi vide kao lepu", "Monstruozno", samo su neki od komentara zaljubljenika u arhitekturu na forumu "Redit".

JEZIVO: Stavio skrivenu kameru u svlačionicu da snima decu kojoj je trener!
Sport

JEZIVO: Stavio skrivenu kameru u svlačionicu da snima decu kojoj je trener!

AMERI U NEVERICI: Videli ono što je Nikola Jokić uradio u Nemačkoj i ostali zatečeni (VIDEO)
Sport

AMERI U NEVERICI: Videli ono što je Nikola Jokić uradio u Nemačkoj i ostali zatečeni (VIDEO)

BONUS VIDEO:

(Blic žena)

#Brutalizam #tzv. Kosovo #Kosovo i Metohija vesti #Kosovo vesti #Priština vesti #Narodna biblioteka takozvanog Kosova #Narodna biblioteka Priština #Narodna biblioteka u Prištini #najružnija građevina na svetu
Komentari 6
ЗАВРШЕН САСТАНАК ТРАМПА, ЗЕЛЕНСКОГ И ЕВРОПЉАНА (ВИДЕО)

ZAVRŠEN SASTANAK TRAMPA, ZELENSKOG I EVROPLJANA (VIDEO)