Kako piše Bi-Bi-Si, Švajcarska je zainteresovana da bude domaćin samita Putin - Zelenski iz nekoliko razloga.

Prvi je, da podseti svet na važnost Ženeve uprkos dubokim finansijskim rezovima agencija UN sa sedištem u tom gradu. Foto: Profimedia

Izvući od Trampa manje carine

A drugi je i da pokaže dobre namere prema američkom predsedniku Donaldu Trampu, u nadi da će ga umiriti i izvući bolji sporazum od neverovatnih 39 odsto carina koje je nametnuo na švajcarske proizvode.

Međutim, bez obzira na to šta Švajcarska želi, konačna odluka o mestu održavanja samita, ukoliko do razgovora uopšte dođe, leži u rukama velikih sila.

Foto: Profimedia

Predsednik Rusije, Vladimir Putin, nije baš voljan da dolazi u zapadnu Evropu na razgovore i radije bi birao eventualno Tursku ili Ujedinjene Arapske Emirate.

Švajcarska je saopštila da je spremna da bude domaćin sastanka između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog. Foto: Profimedia

Švajcarski ministar spoljnih poslova Ignjasio Kasiz pozdravio je predlog francuskog predsednika Emanuela Makrona da se sastanak održi u Ženevi i rekao da je Švajcarska zahvalna na poverenju koje joj je ukazano.

Pravna pitanja oko Putinovog dolaska

Međutim, postoje pravna pitanja vezana za takav sastanak.

Švajcarska je ratifikovala Rimski statut kojim je osnovan Međunarodni krivični sud (MKS) i pošto je Putin sada optužen od strane MKS-a za ratne zločine, Švajcarska bi bila u obavezi da ga uhapsi ukoliko bi kročio na švajcarsko tlo. Foto: Profimedia

Ipak, švajcarska vlada, predviđajući mogućnost da Ženeva bude mesto sastanka, već je angažovala svoje pravnike da razmotre posledice. Danas je Kasiz izjavio da postoji prostor za fleksibilnost, rekavši švajcarskim medijima:

- Možemo to da uradimo uprkos izdatom nalogu za hapšenje Putina, zbog naše posebne uloge i uloge Ženeve kao evropskog sedišta Ujedinjenih nacija - rekao je Kasiz.

(Kurir/BBC)