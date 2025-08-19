Upokojio se protojerej Radivoje Paunović, rođen u Sekuriču 31. marta 1961. godine, piše Eparhija Šumadijska.

Šesto je dete po rođenju od oca Petra i majke Radunke.

Nakon osnovne škole pohađao je bogosloviju svetih Kirila i Metodija u Prizrenu u periodu od 1976. do1981. godine. Rukopoložen je u čin đakona 21. juna 1985. a u čin jereja na Vidovdan 1985. godine i postavljen je za paroha Veliko Kruševičkog. Godine 1990. biva postavljen na parohiju Jagnjilsku, arhijerejsko namesništvo mladenovačko. Zbog zdravstvenih problema odlazi 2016. godine u invanlidsku penziju.

Živeo je u rodnom Sekuriču sa suprugom Vesnom. Ima dva sina i troje unučadi.

Usnuo je u Gospodu uoči Preobraženja Gospodnjeg 18. avgusta 2025. godine. Sveta zaupokojena Liturgija biće služena u hramu u Sekuriču sa početkom u 8 časova, a zatim opelo na groblju u Varvarinu u 14 časova.