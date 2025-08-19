Enis je srećno oženjen sa DŽejlanom koja mu je podarila dva sina. On je na Instagram profilu privukao veliku pažnju fotografijom sa suprugom. Fotografisali su se sa plaže.

Pevač je u posbnim trenucima sa porodicom uživao u letnjim momentima, a njegova supruga, nosila je za ovi priliku burkini, dvodelni kupaći kostim, za žene islamske veroispovesti. Foto: Printskrin/Instagram/todic_enis

Par nije krio zadovoljstvo i sreću, osmesi su bili široki.

Enisu je u takmičenju mentor bila najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca ražnatović, koja je imala velike nade kada je ovaj njen kandidat u pitanju.

Enis je jednom prilikom postavio fotografiju sa Cecom iz studija, te pokazao kako se druže kada ne snimaju "Zvezde Granda".

Sa njima je tada bio i producent pomenutog šou programa Vladan Stojković.

