Ovaj kosmički događaj koji se dešava u Devici 22. avgusta u 08:06 časova obećava mešavinu ometanja i mogućnost, a dva znaka će posebno osetiti plamen strasti u svojim životima.

Ova lunacija nosi izrazit pečat energije Device, praktične, precizne i ukorenjene u svakodnevnim obavezama budući da ovaj zemljani znak upravlja radnim rutinama, blagostanjem, zdravljem, pa čak i kućnim ljubimcem. Foto: Shutterstock

Budući da se ovaj mlad mesec dešava u kvadratu sa Uranom, planetom iznenađenja sugeriše potencijal i za prodore i za slomove.

- Neki ljudi bi mogli da svedoče velikim dobicima, dok bi drugi mogli da izgube velike sume - rekao je astrolog poznatih Kajl Tomas za Economictimes ukazujući na nesreće, iznenadna otkrića i slučajne događaje koji bi mogli da dominiraju ovim periodom.

Dok će svi horoskopski znaci osetiti energiju Device u nekom obliku, astrolozi primećuju da će Bik i Devica doživeti posebno vatrene razvoje u svojim ličnim životima. Foto: Profimedia

Bik

Romantika je u centru pažnje. Mlad mesec budi strast, što ovo čini odličnim trenutkom za Bikove da uplove u nove veze ili da rasplamsaju stare.

Oni koji su već u vezi mogu da osete nalet naklonosti i želje, dok se samci ohrabruju da uđu u arenu zabavljanja sa obnovljenim samopouzdanjem. Foto: Profimedia

Devica

Ova lunacija je posebno značajna za Device, jer je to njihov godišnji mlad Mesec. Energija deluje kao kosmičko resetovanje, omogućavajući im da preuzmu kontrolu nad svojim ambicijama.

Device se mogu osećati ohrabreno da se budu u centru pažnje, postave lične ciljeve i teže ka ostvarenju želja sa obnovljenom jasnoćom. Za mnoge, ovo bi takođe moglo doneti transformativni razvoj u pitanjima ljubavi.

