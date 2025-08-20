Organizatori Evrovizije objavili su da će sledeće godine domaćin prestižnog muzičkog takmičenja biti austrijska prestonica Beč.

Ova odluka usledila je nakon što je austrijski predstavnik DŽej DŽej (JJ) odneo pobedu na Evroviziji 2025. godine pesmom „Wasted Love“, u uzbudljivom finalu u kojem se nadmetao sa izraelskim takmičarem Juvalom Rafaelom. Foto: Profimedia

Austrija je tako postala domaćin jubilarnog 70. izdanja Evrovizije, a Evropska radiodifuzna unija (EBU) saopštila je da će takmičenje biti održano u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, najvećoj zatvorenoj areni u zemlji.

Kako je Beč izabran

Pored Beča, kandidati za domaćina bili su i Grac, Insbruk i Obervart. Međutim, Beč je izabran nakon detaljne analize u kojoj su razmatrani kapacitet i tehnička opremljenost dvorane, infrastruktura grada, mogućnost da ugosti hiljade delegacija, fanova i novinara, kao i ekonomska isplativost.

Austrijska nacionalna televizija ORF poručila je da je Beč bio „najatraktivniji ne samo u pogledu infrastrukture i logistike, već i ekonomski“. Foto: Profimedia

Treći put Evrovizija u Beču

Ovo će biti treći put da Beč ugosti Evroviziju. Prvi put to se dogodilo 1967. godine, nakon pobede Uda Jirgensa sa pesmom „Merci Cherie“, a drugi put 2015. godine, kada je Končita Vurst slavila sa hitom „Rise Like a Phoenix“.

Datumi polufinala i finala

Organizatori su već potvrdili raspored:

Prvo polufinale: 12. maj 2026.

Drugo polufinale: 14. maj 2026.

Veliko finale: 16. maj 2026.

Tokom te nedelje biće održano i šest generalnih proba, a detalji će biti saopšteni u narednim mesecima. Spisak zemalja učesnica za 70. Pesmu Evrovizije očekuje se krajem ove godine.

