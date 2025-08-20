Bokser Veljko Ražnatović obratio se danas pratiocima putem društvenih mreža i saopštio da, nažalost, neće moći da učestvuje na bokserskoj reviji zakazanoj za 13. septembar u Beogradu.

Kako je istakao u objavi, razlog je ozbiljna povreda donjih leđa, zbog koje ga čeka duži period oporavka i terapija.

- Nažalost, zbog povrede donjih leđa neću moći da učestvujem na reviji 13.09. u Beogradu. Čeka me period oporavka i terapija, pa se vidimo kroz konopce uskoro! - objasnio je Veljko Ražnatović na Instagramu. Foto: Instagram printskrin/ac3isb4ck

Sin pevačice Cece Ražnatović, je u dosadašnjoj karijeri više puta pokazao borbenost i posvećenost sportu, pa nema sumnje da će i ovaj put prevazići prepreke i vratiti se u punoj formi.

NJegovi nastupi uvek privlače veliku pažnju, a svaka njegova borba izaziva veliko interesovanje javnosti i publike.

BONUS VIDEO: