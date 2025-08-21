Sudija Kaprio bio je voljen širom sveta, zahvaljujući brojnim snimcima iz sudnice, deljenim na društvenim mrežama.

Kada je šira javnost videla kako je vodio slučajeve, a ti snimci iz suda imaju i po milijardu pregleda, prozvali su ga NAJLJUBAZNIJI SUDIJA NA SVETU. NJegovi glavni principi bili su dobrota i pravda koji zapravo i ne mogu jedno bez drugog.

Svojim radom inspirisao je holivudske producente, pa je postao glavna zvezda hit serije Caught in Providence. Jutjub kanal ove serije ima skoro tri miliona pratilaca.

Caught in Providence bila je tri puta nominovana za Emi nagradu, a Frenk Kaprio je osvojio dve nominacije za ovo priznanje.

Na njegovoj Instagram stranici koja ima 3. 4 miliona pratilaca, navodi se da će ostati upamćen po „tome što je inspirisao bezbrojne primere ljubaznost“.

"NJegova toplina, humor i ljubaznost ostavili su neizbrisiv trag na sve koji su ga poznavali", piše u objavi. Sin čuvenog sudije Dejvid Kaprio pozvao je ljude da šire dobrotu u znak sećanja na njegovog oca.

Sudija Kaprio vodio je hiljade sudskih procesa, u rodnom gradu Providensu, Roud Ajlend, pre nego što je započeo televizijsku karijeru. Producentska kompanija, Debmar-Merkjuri, koja stoji iza pomenute serije, odala je počast sudiji, ističući da je Kaprio "imao jedinstveno saosećanje i pristup zdravog razuma".

"Mnogo će nam nedostajati", poručili su predstavnici kompanije Mort Markus i Ajra Bernstin.

Imao je poseban stil vođenja slučajeva proizveo pa je neretko pozivao decu da sede pored njega da "zajedno sude". Naročito su na TikToku bili gledani snimci o njegovoj dnevnoj rutini – od pranja zuba, potpisivanja knjiga i gledanje snimaka sopstvene serije.

Pre dve godine dijagnostikovan mu je rak pankreasa, Kaprio je tada rekao da je "potpuno spreman da se bori koliko god može" i zahvalio se pratiocima na podršci.

Čuveni sudija potiče iz porodice italijanskih imigranata. Kao srednjoškolac osvojio je državnu titulu u rvanju. Novac je zarađivao kao perač sudova i čistač cipela. Nakon diplomiranja 1958. godine, predavao je u lokalnoj srednjoj školi, dok je uporedo pohađao večernju školu na Pravnom fakultetu Univerziteta Safok u Bostonu.

Bio je suvlasnik restorana u Roud Aljendu. U februaru ove godine objavljena je njegova knjiga "Frenk Kaprio, Samilost u sudu". Sa DŽojs Kaprio proveo je 60 godina u braku, ostavio je iza sebe i petoro dece, sedmoro unučadi i dvoje praunučadi.

(Žena Blic)

BONUS VIDEO: