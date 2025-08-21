Iako se mnogo spekulisalo da su odnosi Lazara i Danice Ristovski narušeni nakon rastanka, te da do poslovne saradnje neće više doći, čini se da su se zli jezici ozbiljno prevarili.
Prošle godine usledilo je vatreno krštenje, odnosno poslovno pomirenje pomirenje Danice i Lazara Ristovskog, o čemu najbolje svedoče prve epizode serije “Krunska 11”.
Projekat je u Lazarevoj režiji u njoj glumi i Anica, a čini se da je Danica dobila i te kako značajnu ulogu.
Podsetimo, Lazar Ristovski je isključio Danicu iz projekta “Drim tim”, što je i bio povod da se glasine o netrpeljivosti bivših supružnika prošire.
Sada se čini da su ratne sekire zakopane.
(Alo)