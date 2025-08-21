Iako se mnogo spekulisalo da su odnosi Lazara i Danice Ristovski narušeni nakon rastanka, te da do poslovne saradnje neće više doći, čini se da su se zli jezici ozbiljno prevarili.

Foto: ATA images/A. Ahel

Prošle godine usledilo je vatreno krštenje, odnosno poslovno pomirenje pomirenje Danice i Lazara Ristovskog, o čemu najbolje svedoče prve epizode serije “Krunska 11”.

Projekat je u Lazarevoj režiji u njoj glumi i Anica, a čini se da je Danica dobila i te kako značajnu ulogu. Foto: ATA images

Podsetimo, Lazar Ristovski je isključio Danicu iz projekta “Drim tim”, što je i bio povod da se glasine o netrpeljivosti bivših supružnika prošire.

Sada se čini da su ratne sekire zakopane.

(Alo)

BONUS VIDEO: