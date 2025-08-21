Iako se mnogo spekulisalo da su odnosi Lazara i Danice Ristovski narušeni nakon rastanka, te da do poslovne saradnje neće više doći, čini se da su se zli jezici ozbiljno prevarili.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Prošle godine usledilo je vatreno krštenje, odnosno poslovno pomirenje pomirenje Danice i Lazara Ristovskog, o čemu najbolje svedoče prve epizode serije “Krunska 11”.

Projekat je u Lazarevoj režiji u njoj glumi i Anica, a čini se da je Danica dobila i te kako značajnu ulogu.

Foto: ATA images

 

 

Pročitajte još

OČARAVA IZGLEDOM: Tajna vitke linije Danijele Dimitrovske

OČARAVA IZGLEDOM: Tajna vitke linije Danijele Dimitrovske

14:28

"Ivan i ja se oduvek volimo - razdvojile su nas okolnosti"

"Ivan i ja se oduvek volimo - razdvojile su nas okolnosti"

14:15

Dragan Kojić Keba novi član žirija Zvezda Granda

Dragan Kojić Keba novi član žirija Zvezda Granda

14:04

"KAD HOĆEMO REKLAMU, DOGOVORIMO SE": Brena nemestila svađu

"KAD HOĆEMO REKLAMU, DOGOVORIMO SE": Brena nemestila svađu

13:53

Podsetimo, Lazar Ristovski je isključio Danicu iz projekta “Drim tim”, što je i bio povod da se glasine o netrpeljivosti bivših supružnika prošire. 

Sada se čini da su ratne sekire zakopane.

(Alo)

ZAŠTO SRBI TOLIKO VOLE LUKU DONČIĆA? Otac Srbin, majka Slovenka, deda - Srbobran!
Sport

ZAŠTO SRBI TOLIKO VOLE LUKU DONČIĆA? Otac Srbin, majka Slovenka, deda - Srbobran!

"ON NE SME DA BUDE ODRŽAN U MOSKVI!" Zelenski: Spremni smo za sastanak sa Putinom, ali...
Planeta

"ON NE SME DA BUDE ODRŽAN U MOSKVI!" Zelenski: Spremni smo za sastanak sa Putinom, ali...

BONUS VIDEO:

#VIP #Lazar Ristovski #Danica Ristovski #glumac Lazar Ristovski #glumica Danica Ristovski #glumica Anica Lazić #Anica Lazić #Laazar Ristovski i Danica Ristovski pomirenje
Komentari 0
ЖИВОТ ИДЕ ДАЉЕ! Аријана Михајловић пронашла партнера три године након Синишине смрти и донела важну одлуку

ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku