Pesma "Kad zamirišu jorgovani" je osamdesetih godina bila na top listi najvećih hitova na prostoru tadašnje Jugoslavije. Objavljena je na Vesninom albumu "Istina" koji je prodat u rekordnih 900.000 primeraka, a pevačica je, kako je kasnije priznala, od ove pesme uzela ogromnu sumu novca.

Kako je svojevremeno ispričala u emisiji "Amiži šou", ovaj hit doneo joj je vrtoglavih pola miliona evra. Foto: Jutjjub printskrin/Vesna Zmijanac

- Od samo jednog megahita koji godinama traje može da se zaradi najmanje 500.000 evra! To mora da bude ozbiljna pesma, kao što su, na primer, 'Jorgovani', koja se sluša preko 35 godina. Takođe i 'Nevera', koju sam snimila pre 45 godina, a i dalje je pevam na nastupima. Zamislite samo koliko sam je puta za sve ove decenije otpevala za novac i koliko sam na njoj zaradila. I u današnje vreme može da se 'ubode' jedan takav hit - otkrila je Zmijanac.

Zanimljivo je i kako je uopšte došlo do saradnje pevačice i hrvatskog izvođača, a o tome je jednom prilikom govorio sam Merlin.

- Do dueta je došlo nakon neuspešnog trećeg albuma. Dobio sam ideju da snimim duet, ali nisam znao s kim. I dok sam razgovarao s menadžerom u jednom lokalu o tome, kolega mi je dobacio: Vesna Zmijanac! Odmah smo se spakovali, krenuli u Beograd i upali u studio gde je Vesna snimala ploču. Nakon prvog slušanja, Vesna je odlučila da snimi ovaj duet - ispričao je pevač u jednom intervjuu, a pesmu je komponovao čuveni hitmejker Kornelije Kovač. Foto: ATA images / Vladimi Vasić

Vesna je otkrila jednom prilikom da Dino ipak nije bio zadovoljan kako je duetska numera zvučala, iako je bio presrećan što je pristala da baš ona otpeva ženski vokal.

– Kada smo snimili pesmu, znala sam da će biti hit. Mi smo na početku gurali druge pesme, to je bilo na jesen, ali oko Nove godine, kada su “Jorgovani” krenuli, pesma se svuda slušala – rekla je Vesna.

– On je došao, doneo tu pesmu, imali su para samo za jednu kartu do Beograda u jednom pravcu, a kada je napravio pesmu, neko ga je zezao u Sarajevu: “S kim ćeš ti to da pevaš, sa Vesnom Zmijanac?!” Ali bio je srećan što sam ja to uzela. Strpljivo je došao u Srbiju i jedva me našao – nastavlja ona.

– Dino nije hteo ni da dođe na snimanje. On je samo otpevao svoj deo i ljut otišao kao puška. Kada je čuo aranžman, rekao je: “Ovo nije moja pesma. Ovo ne valja ništa. Ne mogu to da slušam.

– Kada je došao u produkciju, čim sam čula pesmu i meni se svidelo kako on peva, njegovo tanano grlo. Moj tadašnji menadžer nije hteo ni da čuje za taj duet, ali ja sam želela – ispričala je Vesna u emisiji Premijera.

(Mondo)

