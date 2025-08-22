Gabi Novak umrla je 11. avgusta u 89. godini života, a sahranjena je u ponedeljak na Mirogoju u porodičnoj grobnici.

NJena sahrana je održana u ponedeljak u krugu porodice, u zagrebačkom krematorijumu, u skladu sa njenim željama.

Krajem nedelje njena urna je položena u porodičnu grobnicu na Mirogoju gde su sahranjeni njen suprug Arsen Dedić, sin Matija Dedić i majka Elizabeta Rajman.

Dva meseca pre smrti Gabi umro je njen sin Matija u 53. godini života.

Još 2007. godine hrvatski mediji pisali su o njegovoj borbi sa zavisnošću od alkohola, a i on je govorio o bolničkom lečenju.

- Mislio sam, bojao sam se da će biti kriza, ali ništa od toga. Problemi s alkoholom kod mene traju već 16 godina. Muzika je uzela svoj danak. U jednom trenutku došao sam do tačke u kojoj nisam mogao da vežbam ili komponujem bez alkohola. Sad je to iza mene. Odlično sam i to ne samo fizički. Najvažnije je što sada na svet gledam pozitivnije - rekao je tada.

