Halid Bešlić otkazao je koncert u Gradačcu u Bosni i Hercegovini. Nastup koji je bio planiran za sredu, 27. avgusta, odložen je zbog pevačevih zdravstvenih problema.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Tim povodom oglasili su se organizatori koncerta i otkrili da je pevač primoran da započne proces rehabilitacije.

- Nažalost svih nas, dužni smo da vas obavestimo da je planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za sredu, 27.08.2025. godine, otkazan iz zdravstvenih razloga sa kojima se suočava naša velika muzička zvezda - napisali su i dodali:

Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

 

- Uprkos ogromnoj želji da se druži sa gradačačkom publikom prve sajamske noći, Halid je primoran da se trenutno posveti svom zdravlju i započne proces rehabilitacije. Menadžment pevača razume razočaranje njegove verne publike i obećava novo druženje u bliskoj budućnosti.

"PUTIN NE RAZUME NIŠTA OSIM SILE" Zelenski: Moramo ga pritisnuti, ovaj rat se mora završiti
Planeta

"PUTIN NE RAZUME NIŠTA OSIM SILE" Zelenski: Moramo ga pritisnuti, ovaj rat se mora završiti

"BOLI, JAKO BOLI!" Dario Šarić utučen što se Hrvatska nije plasirala na Evrobasket
Sport

"BOLI, JAKO BOLI!" Dario Šarić utučen što se Hrvatska nije plasirala na Evrobasket

BONUS VIDEO:

(Kurir)

Pročitajte još

BIO SAM SA UDATIM ŽENAMA: Amar Gile o burnom ljubavnom životu

BIO SAM SA UDATIM ŽENAMA: Amar Gile o burnom ljubavnom životu

07:41

CECA JE KAO EVA BRAUN: Hrvati je porede s Hitlerovom ženom

CECA JE KAO EVA BRAUN: Hrvati je porede s Hitlerovom ženom

15:41

ISKLESAN STOMAK U PRVOM PLANU: Vreli kadrovi Marine Visković

ISKLESAN STOMAK U PRVOM PLANU: Vreli kadrovi Marine Visković

15:31

NE MORA NI DA PEVA: Jana zgrće ogromnu lovu od nekretnina

NE MORA NI DA PEVA: Jana zgrće ogromnu lovu od nekretnina

14:41

#Halid Bešlić #pevač Halid Bešlić #Halid Bešlić koncert #Halid Bešlić otkazan koncert #VIP #pevač
Komentari 0
ОПЦИЈА "НАТО-ЛАЈТ" Блумберг тврди: Европски лидери разматрају предлог Мелони о безбедносним гаранцијама за Украјину

OPCIJA "NATO-LAJT" Blumberg tvrdi: Evropski lideri razmatraju predlog Meloni o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu