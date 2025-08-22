Halid Bešlić otkazao je koncert u Gradačcu u Bosni i Hercegovini. Nastup koji je bio planiran za sredu, 27. avgusta, odložen je zbog pevačevih zdravstvenih problema. Foto: ATA images/A. Ahel

Tim povodom oglasili su se organizatori koncerta i otkrili da je pevač primoran da započne proces rehabilitacije.

- Nažalost svih nas, dužni smo da vas obavestimo da je planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za sredu, 27.08.2025. godine, otkazan iz zdravstvenih razloga sa kojima se suočava naša velika muzička zvezda - napisali su i dodali: Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

- Uprkos ogromnoj želji da se druži sa gradačačkom publikom prve sajamske noći, Halid je primoran da se trenutno posveti svom zdravlju i započne proces rehabilitacije. Menadžment pevača razume razočaranje njegove verne publike i obećava novo druženje u bliskoj budućnosti.

